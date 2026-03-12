한화시스템, 상반기 신입사원 공채…방산·ICT 인재 ‘세자릿수’ 모집

Hanwha Systems_RGB_43_KH 0 한화시스템 로고. /한화시스템

한화시스템이 미래 방산 및 첨단 기술 시장을 선도할 인재 확보에 나섰다.12일 한화시스템은 '2026년 상반기 신입사원 정기채용'을 진행 중이라고 밝혔다.이번 채용은 방산과 정보통신기술(ICT) 부문에서 세 자릿수 규모로 신입사원을 모집한다.한화시스템은 연구개발(R&D) 직군, IT시스템 개발 및 운영 직군, 경영지원 직군 등 다양한 분야에서 우수 인재를 채용할 예정이다. 지원 서류는 한화그룹 채용 홈페이지 '한화인'을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.국내외 4년제 학사·석사 졸업자와 올해 8월 졸업 예정자에 한해 방산 부문은 이달 26일까지, ICT 부문은 25일까지 지원 가능하다.방산 부문은 대공방어체계, 우주, 해양 시스템, MRO 등, ICT 부문은 IT서비스·ERP 개발 및 운영, 시스템 인프라 구축 및 운영, 구매 분야 등 각 사업 및 경영지원 분야에서 모집을 진행 중이다.특히 이번 채용은 미래 성장 동력이 될 핵심 R&D 인력과 글로벌 비즈니스 역량을 갖춘 인재 확보에 초점을 맞췄다. 한화시스템은 전국 주요 대학에서 채용 간담회를 개최하고, 선배 사원들과 토크쇼 중심의 리쿠르팅 행사를 진행해 우수 인재 유치에 적극적으로 나설 계획이다.회사는 국가균형발전 정책에 발맞춰 지역사회 청년 일자리 창출에도 앞장선다. 제주우주센터 등 지방 사업장은 해당 지역 소재 고교 및 대학 출신 인재들을 중심으로 채용을 강화해 지역경제 활성화에 기여할 방침이다.이세진 한화시스템 HR실장은 "대한민국을 넘어 글로벌 방산·IT 시장의 판도를 바꿀 열정적인 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"며, "한화시스템은 신입사원들이 보유한 무한의 잠재력을 실현하며, 미래 첨단산업의 주역으로 회사와 함께 성장할 수 있도록 최대의 지원을 다할 것"이라고 말했다.