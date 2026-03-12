“기업이 안심하고 투자하는 도시로”…부산시, 유망중소기업 ‘넥스트루트 특별금융’ 5천억원 지원

getImage (1) 0 부산시가 지난 3일 부산, 영남권 유망중소기업 육성 지원을 위한 업무협약을 체결 했다./부산시

부산시가 중동 정세 불안과 유가·환율 급등 등 대외 경제 불확실성이 커지자 중소기업을 보호하기 위한 특별 금융지원에 나선다.부산시는 12일 시청 국제의전실에서 부산상공회의소, 기술보증기금, 신용보증기금, 부산은행 등과 '부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원'을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 고금리와 대외 경제 불안으로 어려움을 겪는 지역 기업에 생산적 금융을 집중적으로 공급하기 위해 마련됐다.이번 협약을 통해 조성되는 총 5000억 원 규모의 정책자금은 지역 유망 중소기업에 본격 투입된다. 부산시는 기업이 내야 할 대출 이자 중 일부를 지원하는 '이차보전' 이율을 기존 1.5%에서 2.0%로 높여 기업의 실제 이자 부담을 대폭 낮췄다.참여 기관별로 역할도 세분화했다. 부산상공회의소와 차세대기업인클럽은 지원 대상 기업을 추천하고, 기술보증기금과 신용보증기금은 보증을 선다. 부산은행은 특별 출연과 함께 우대 금리를 적용해 실질적인 혜택을 제공한다. 지원 한도는 기업당 최대 30억 원이며, 이자 지원 한도는 8억 원이다.박형준 시장은 "중동 정세 불안과 유가·환율 급등으로 지역 기업들의 경영 부담이 커지고 있다"며 "금융·보증기관과 긴밀히 협력해 부산 기업이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.