닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 부산

“기업이 안심하고 투자하는 도시로”…부산시, 유망중소기업 ‘넥스트루트 특별금융’ 5천억원 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003661

글자크기

닫기

조영돌 기자

승인 : 2026. 03. 12. 15:44

getImage (1)
부산시가 지난 3일 부산, 영남권 유망중소기업 육성 지원을 위한 업무협약을 체결 했다./부산시
부산시가 중동 정세 불안과 유가·환율 급등 등 대외 경제 불확실성이 커지자 중소기업을 보호하기 위한 특별 금융지원에 나선다.

부산시는 12일 시청 국제의전실에서 부산상공회의소, 기술보증기금, 신용보증기금, 부산은행 등과 '부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원'을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 고금리와 대외 경제 불안으로 어려움을 겪는 지역 기업에 생산적 금융을 집중적으로 공급하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 조성되는 총 5000억 원 규모의 정책자금은 지역 유망 중소기업에 본격 투입된다. 부산시는 기업이 내야 할 대출 이자 중 일부를 지원하는 '이차보전' 이율을 기존 1.5%에서 2.0%로 높여 기업의 실제 이자 부담을 대폭 낮췄다.

참여 기관별로 역할도 세분화했다. 부산상공회의소와 차세대기업인클럽은 지원 대상 기업을 추천하고, 기술보증기금과 신용보증기금은 보증을 선다. 부산은행은 특별 출연과 함께 우대 금리를 적용해 실질적인 혜택을 제공한다. 지원 한도는 기업당 최대 30억 원이며, 이자 지원 한도는 8억 원이다.

박형준 시장은 "중동 정세 불안과 유가·환율 급등으로 지역 기업들의 경영 부담이 커지고 있다"며 "금융·보증기관과 긴밀히 협력해 부산 기업이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
조영돌 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

국세청, 생계형 체납자 경제적 재기 돕는다…체납액 납부의무 소멸

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

국제에너지기구·미국, 사상 최대 4억배럴 전략비축유 방출…유가는 100달러 근접

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대