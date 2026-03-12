닫기

경제 정책

[포토]기업혁신 지원 민관협의체 킥오프…첫 주제는 ‘스타트업·신산업’

박상선 기자

승인 : 2026. 03. 12. 14:34

기업혁신 지원 민관협의체 킥오프-1884
구윤철(오른쪽 두번째) 경제부총리 경 재정경제부 장관이 '기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프(Kick-off) 회의에서 모두발언을 하고 있다,
구윤철 경제부총리와 경제6단체장이 참석한 '기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프(Kick-off) 회의가 '스타트업과 신산업'을 주제로 12일 서울 중구 대한상공회의소에서 열렸다.

이날 회의에는 최태원 대한상공회의소 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 최진식 중견기업연합회 회장, 김창범 한국경제인협회 상근부회장 등 경제단체장과 스타트업얼라이언스, 기업SOS랩, 인피닉션, 두산에너빌리티, 그래핀스퀘어 등 기업 관계자들이 참석했다.

기업혁신 지원 민관협의체 킥오프-1883
12일 대한상의에서 열린 '기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프(Kick-off) 회의에서 구윤철(오른쪽 세번째부터) 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.
기업혁신 지원 민관협의체 킥오프-1882
구윤철(오른쪽) 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 최태원(왼쪽) 대한상공회의소 회장 등 참석자들이 '기업혁신 지원 민관협의체' 킥오프(Kick-off) 회의에 참석하기 위해 이동하고 있다,
박상선 기자

