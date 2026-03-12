대구시, 신공항 승부수…정부에 ‘범정부 컨트롤타워’ 압박

김정기 시장 권한대행 주재 현안 점검회의 개최

행정 절차 ‘패스트트랙’ 가동, 광주시와도 연대

범정부 컨트롤타워 구축 요구, 예산 반영 추진

KakaoTalk_20251230_105952468_03 0 대구국제공항 전경./배철완 기자

[붙임] 주요현안 점검보고회 사진2 0 김정기 시장권한대행이 주요현안 점검보고회를 주재하고 있다./대구시

대구시가 지역 최대 현안인 대구·경북 민군통합신공항의 적기 개항을 위해 정부를 상대로 압박 수위를 높이고 있다.국회의 부대의견이 예산서에 반영됐지만 정부 차원의 가시적 움직임이 더디다고 보고, 범정부 컨트롤타워 구축과 재정지원 조기 확정을 전면에 내세웠다.대구시는 12일 오전 동인청사에서 김정기 시장 권한대행 주재로 시정 주요현안 점검보고회를 열고 통합신공항 건설을 위한 재정지원 방안과 대구국제공항 활성화 대책을 집중 점검했다.회의의 초점은 정부의 실질적 지원을 이끌어내는 데 맞춰졌다. 2026년 정부 예산서에 기획재정부와 국방부가 지원 방안을 강구해야 한다는 국회 부대의견이 담겼지만, 관련 부처 대응은 여전히 속도를 내지 못하고 있다는 게 시 판단이다.이에 따라 시는 올 상반기 안에 중앙정부의 재정지원 방안을 확정하는 데 행정력을 집중하기로 했다. 국회와 공조해 기획예산처와 재정경제부를 중심으로 한 범정부 컨트롤타워 구축을 강하게 요구하고, 군 공항 건설 과정에서 큰 비중을 차지하는 금융비용을 2027년도 정부 예산에 반영하는 데도 힘을 쏟을 계획이다.사업 추진 속도를 높이기 위한 행정 절차도 병행한다. 시는 행정안전부와 협의해 투자심사와 타당성 조사를 신속히 진행하는 방안을 마련하고, 국토교통부와는 민·군 공동시설 통합 시공을 위한 위·수탁 협약을 서두르기로 했다.보상의 출발점이 되는 지장물 조사도 본격화한다. 대구시는 2026년도 국토교통부 예산 2억원이 교부되는 즉시 현장 조사에 들어갈 예정이다. 또 비슷한 과제를 안고 있는 광주 군 공항 이전 사업과 연계해 광주시와 제도 개선, 공공기관 참여 확대 등 사업성 확보를 위한 공조도 이어갈 방침이다.시는 신공항의 성공적인 안착을 위해서는 현재 운영 중인 대구국제공항의 경쟁력 강화가 선행돼야 한다고 보고 있다. 이에 따라 현재 16개인 국제노선을 올해 말 21개, 내년 말까지 30개로 확대해 국제선 회복률 100% 달성을 추진한다는 구상이다.단순한 노선 확충에 그치지 않고 의료·웰니스 관광, 산업시찰 등 특수목적 관광(SIT) 수요를 끌어들여 외래객 체류 시간을 늘리는 전략도 함께 추진한다. 신공항 개항 시점에 맞춰 항공 수요를 미리 확보하겠다는 포석으로 읽힌다.나웅진 대구시 신공항건설단장은 "더는 물러설 수 없는 골든타임"이라며 "정부 지원이 말이 아니라 실제 예산으로 확인될 때까지 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.