산업 자동차

KAMA “대미투자특별법 국회 통과 환영”… 자동차 산업 불확실성 해소 기대

남현수 기자

승인 : 2026. 03. 12. 15:56

대미 관세 인상 우려 완화… 수출 경쟁력 유지 기대
"투자 확대·미래차 전환 가속… 국내 생산 기반 강화"
평택항에 세워져 있는 수출용 자동차<YONHAP NO-5410>
경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습./연합
한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 국회 본회의에서 통과된 '대미투자특별법'에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 협회는 이번 법안이 미국 시장에서의 관세 불확실성을 줄이고 자동차 산업 전반의 경영 안정성을 높이는 계기가 될 것으로 기대했다.

KAMA는 12일 성명을 통해 "자동차 산업계를 대표해 대미투자특별법의 국회 통과를 환영한다"며 "국가 전략 산업인 자동차 산업의 위기 극복을 위해 초당적 협력으로 법안을 처리한 국회와 적극적인 통상 협상을 진행한 정부에 감사한다"고 밝혔다.

협회에 따르면 그동안 업계에서는 미국 시장 수출 관세가 기존 15%에서 다시 25%로 인상될 가능성이 제기되면서 수출 경쟁력 약화와 국내 생산 감소, 산업 생태계 위축에 대한 우려가 컸다.

하지만 이번 특별법 통과로 대미 관세 인상에 대한 불확실성이 상당 부분 해소되면서 국내 기업들이 주요 시장인 미국에서 경쟁국과 동등한 경쟁 환경을 확보하게 됐다는 평가다. 협회는 이러한 변화가 완성차 업체와 부품사를 포함한 자동차 산업 전반의 경영 안정과 투자 확대에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 내다봤다.

KAMA는 앞으로 업계가 기술 혁신과 생산성 향상, 미래차 전환을 위한 투자를 이어가 글로벌 모빌리티 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다. 또한 내수 활성화와 부품 산업 생태계의 선순환 구조 구축을 통해 국내 생산 기반을 더욱 강화해 나가겠다는 방침이다.

협회는 "정부와 국회의 지속적인 관심과 지원을 바탕으로 자동차 산업이 글로벌 모빌리티 강국으로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

