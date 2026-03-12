닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

무안공항 참사 유해 1년 넘어 발견…李대통령 “경위 조사·책임 문책 지시”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003769

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 12. 15:57

청와대 홍보수석, 제주항공 참사 관련 브리핑<YONHAP NO-5729>
이규연 홍보소통수석이 12일 청와대 기자회견장에서 12·29 제주항공 참사 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 12일 12·29 무안공항 여객기 참사와 관련해 사고 초기 유해 수습이 제대로 이뤄지지 않은 경위와 이후 장기간 잔해물이 방치된 경위에 대해 철저한 조사를 지시했다. 책임자에 대한 엄중 문책도 주문했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열어 "이 대통령은 여객기 참사 잔해물 추가 조사 보고를 받은 뒤 경위 파악과 책임 규명을 철저히 하라고 지시했다"고 밝혔다.

그러면서 "이 대통령은 특히 사고 발생 이후 1년 넘게 잔해물에서 희생자 유해와 유류품이 뒤늦게 발견된 점을 지적했다"며 관련 과정 전반에 대한 조사를 지시했다.

참사 발생 15개월이 지났음에도 진행 중인 사고 원인 조사에 대해서도 철저하고 신속하게 진행할 것을 당부했다.

앞서 무안공항 참사 유가족협의회는 공항에 보관 중인 잔해물의 보관 상태 개선과 함께 추가 조사를 요청했다. 이에 따라 지난달 12일부터 전남경찰청 과학수사대와 국토교통부, 항공철도사고조사위원회, 제주항공 등이 합동 조사를 진행했다.

그 결과 희생자 유해 9점(7명)과 휴대전화 4점 등 유류품 648점, 기체 부품 155점이 추가로 발견됐다.

이 수석은 "이 대통령은 뒤늦게 유해와 유류품이 발견된 데 대해 유가족에게 깊은 유감을 전하고 희생자를 애도했다"고 전했다.

이어 "잔해물 추가 조사는 이달 말까지 진행될 예정"이라며 "빈틈없는 조사를 통해 유가족에 대한 예우를 바로 세우고 재난 대응의 책임을 다하도록 하겠다"고 밝혔다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

국세청, 생계형 체납자 경제적 재기 돕는다…체납액 납부의무 소멸

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

국제에너지기구·미국, 사상 최대 4억배럴 전략비축유 방출…유가는 100달러 근접

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대