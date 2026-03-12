닫기

사회

충주맨 김선태 사무실 영상에 코웨이·테팔·삼다수 댓글 홍보경쟁

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:37

김선태
/김선태 유튜브 캡쳐
충북 충주시 홍보 담당으로 활동하며 '충주맨'으로 알려진 김선태가 개인 유튜브 채널을 통해 첫 사무실을 공개했다. 영상에는 사무실 계약 과정과 내부 구조, 운영 계획 등이 담겼으며 댓글에는 공공기관과 기업 계정들이 잇따라 반응을 남겼다.

김선태는 최근 자신의 유튜브 채널에 사무실을 소개하는 영상을 게시했다. 그는 충주에 마련한 사무실을 공개하며 공간을 직접 설명했다.

영상에 따르면 사무실은 보증금 500만워에 월세는 65만 원이다. 김선태는 "충주 기준으로 싼 편은 아니다"라며 "사무실을 빠르게 구해야 했고 햇빛과 전망을 고려해 선택했다"고 말했다.

사무실 내부에는 아버지 밭에서 가져온 책상을 사용하고 있다고 설명했다. 벽지 훼손과 감지기 상태 등을 촬영한 이유에 대해서는 "향후 임대인과의 분쟁 상황에 대비한 기록"이라고 말했다. 노출형 랜선이 연결된 방과 물이 나오는 공간, 화장실 등 내부 구조도 함께 소개했다.

김선태는 처음에는 원룸 형태의 사무실을 고려했지만 향후 직원 채용 가능성을 고려해 방이 분리된 공간을 선택했다고 밝혔다. 그는 "미래를 대비한 선택"이라면서도 "성공 여부에 대한 고민은 있다"고 말했다.

영상에서 그는 사무실 공개 이후 선물을 보내주겠다는 제안이 많았지만 이를 받지 않겠다는 입장도 밝혔다. 김선태는 "사무실 공개가 물건을 지원해 달라는 의미로 비칠 수 있어 선물은 받지 않겠다"며 대신 광고 협업에 대한 기대를 언급했다.

영상 댓글에는 여러 기관과 기업 계정이 반응을 남겼다. 소방청은 단독경보형 감지기 지원을 언급했고 국립중앙과학관과 독립기념관은 촬영 장소 제공을 제안했다.

또한 깨끗한나라, 경동나비엔, 코웨이, 테팔, 제주삼다수, 선양소주 등 여러 브랜드 계정이 사무실 물품 지원이나 협업을 언급하는 댓글을 남겼다. 법무법인과 한국소비자원 계정도 임대차 계약 관련 조언을 제안하는 댓글을 달았다.

김선태는 공무원을 그만두고 최근 개인 유튜브 채널을 개설해 콘텐츠 활동을 시작했다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

