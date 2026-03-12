태광, 김재겸 롯데홈쇼핑 대표 ‘이사 재선임 반대’

태광 보도자료 통해 입장 밝혀

"사퇴 요구할 것…해임도 추진"

롯데 측 "비상식적 주장" 반박

clip20260312161544 0 태광산업이 있는 사옥. /태광

태광산업이 김재겸 롯데홈쇼핑 대표의 이사 재선임에 대해 반대 입장을 표명했다. 회사는 롯데홈쇼핑의 2대 주주다. 이사회에서 내부거래 승인 안건이 부결됐는데도 계열사 위탁 상품 판매를 계속하면서 위법행위를 했다는 이유다. 롯데홈쇼핑은 "비상식적인 주장"이라고 반박했다.12일 태광산업은 보도자료를 통해 "13일로 예정된 롯데홈쇼핑 주주총회에서 김 대표이사의 사퇴를 요구할 계획"이라며 "이사로 재선임될 경우 임시주총에서 해임을 추진하고, 부결되면 법원에 해임을 청구할 것"이라고 밝혔다.회사는 "롯데홈쇼핑은 지난 1월14일 이사회에서 내부거래 승인 안건이 부결된 이후에도 롯데그룹 계열사들의 위탁 상품을 판매하며 내부거래를 지속해왔다"고 설명했다.회사는 롯데홈쇼핑이 자사 홈페이지에서 '롯데백화점' 카테고리를 별도로 운영하면서 롯데쇼핑으로부터 위탁받은 상품을 판매하고 있다고 했다. 위탁 상품에는 명품, 패션잡화, 영캐주얼, 가전, 식품 등 다양한 부문의 상품이 포함돼있고, S크로스바디백의 경우 3월에만 18차례 방송이 편성돼 있다고 했다.회사는 롯데그룹 계열사인 하이마트 상품도 롯데홈쇼핑을 통해 판매되고 있다고도 강조했다. 냉장고와 청소기, 커피포트와 면도기 등 등록 상품이 1324개에 이른다고 했다.회사는 "상법 제398조에 따르면 내부거래를 위해선 사전에 이사회 승인을 받아야 하는데 이행되지 않고 있다"며 "특히 재적이사 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 하는 특별결의 사항"이라고 말했다.태광산업 관계자는 "내부거래 자체가 문제라기보다는 상법에 규정된 이사회 승인이라는 절차를 준수하지 않은 것은 명백한 위법행위"라며 "상법에서는 내부거래의 내용과 절차가 공정해야 한다는 조건도 붙어 있는데 롯데홈쇼핑의 경우에는 공정거래법에서 금지하는 부당지원 행위의 성격이 강하다"고 했다.그러면서 "롯데홈쇼핑의 불법적인 내부거래에 대한 책임을 물어 김 대표의 이사 재선임 반대는 물론 해임을 위한 법적 대응도 불사하겠다"고 밝혔다.롯데홈쇼핑은 "비정상적인 주장과 고소, 고발이 더 놀랍지도 않다"며 "주주총회를 통해 비정상적인 경영환경이 개선되길 기대한다"고 말했다.