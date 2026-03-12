닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

태광, 김재겸 롯데홈쇼핑 대표 ‘이사 재선임 반대’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003779

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:16

태광 보도자료 통해 입장 밝혀
"사퇴 요구할 것…해임도 추진"
롯데 측 "비상식적 주장" 반박
clip20260312161544
태광산업이 있는 사옥. /태광
태광산업이 김재겸 롯데홈쇼핑 대표의 이사 재선임에 대해 반대 입장을 표명했다. 회사는 롯데홈쇼핑의 2대 주주다. 이사회에서 내부거래 승인 안건이 부결됐는데도 계열사 위탁 상품 판매를 계속하면서 위법행위를 했다는 이유다. 롯데홈쇼핑은 "비상식적인 주장"이라고 반박했다.

12일 태광산업은 보도자료를 통해 "13일로 예정된 롯데홈쇼핑 주주총회에서 김 대표이사의 사퇴를 요구할 계획"이라며 "이사로 재선임될 경우 임시주총에서 해임을 추진하고, 부결되면 법원에 해임을 청구할 것"이라고 밝혔다.

회사는 "롯데홈쇼핑은 지난 1월14일 이사회에서 내부거래 승인 안건이 부결된 이후에도 롯데그룹 계열사들의 위탁 상품을 판매하며 내부거래를 지속해왔다"고 설명했다.

회사는 롯데홈쇼핑이 자사 홈페이지에서 '롯데백화점' 카테고리를 별도로 운영하면서 롯데쇼핑으로부터 위탁받은 상품을 판매하고 있다고 했다. 위탁 상품에는 명품, 패션잡화, 영캐주얼, 가전, 식품 등 다양한 부문의 상품이 포함돼있고, S크로스바디백의 경우 3월에만 18차례 방송이 편성돼 있다고 했다.

회사는 롯데그룹 계열사인 하이마트 상품도 롯데홈쇼핑을 통해 판매되고 있다고도 강조했다. 냉장고와 청소기, 커피포트와 면도기 등 등록 상품이 1324개에 이른다고 했다.

회사는 "상법 제398조에 따르면 내부거래를 위해선 사전에 이사회 승인을 받아야 하는데 이행되지 않고 있다"며 "특히 재적이사 3분의 2 이상의 동의를 얻어야 하는 특별결의 사항"이라고 말했다.

태광산업 관계자는 "내부거래 자체가 문제라기보다는 상법에 규정된 이사회 승인이라는 절차를 준수하지 않은 것은 명백한 위법행위"라며 "상법에서는 내부거래의 내용과 절차가 공정해야 한다는 조건도 붙어 있는데 롯데홈쇼핑의 경우에는 공정거래법에서 금지하는 부당지원 행위의 성격이 강하다"고 했다.

그러면서 "롯데홈쇼핑의 불법적인 내부거래에 대한 책임을 물어 김 대표의 이사 재선임 반대는 물론 해임을 위한 법적 대응도 불사하겠다"고 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 "비정상적인 주장과 고소, 고발이 더 놀랍지도 않다"며 "주주총회를 통해 비정상적인 경영환경이 개선되길 기대한다"고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

국세청, 생계형 체납자 경제적 재기 돕는다…체납액 납부의무 소멸

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

국제에너지기구·미국, 사상 최대 4억배럴 전략비축유 방출…유가는 100달러 근접

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대