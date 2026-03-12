닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

고려아연, 싱글맘 자립 지원 봉사활동…동방사회복지회 14년째 후원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003781

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:16

임직원 참여 '투게더클래스' 진행…여성한부모 강사 자립 지원
가죽 명함지갑 만들기 체험 통해 정서적 지지 전달
14년간 매년 1000만~2000만원 후원…올해 1100만원 기부
사진1. 김기준 고려아연 지속가능경영본부장(부사장)(앞줄 가운데)과 고려아연·계열사 임직원 등 투게더클래스 참가자들이 활동 후 기념촬영 하는 모습(사진=고려아연)
김기준 고려아연 지속가능경영본부장(부사장)(앞줄 가운데)과 고려아연·계열사 임직원 등 투게더클래스 참가자들이 활동 후 기념촬영을 하고 있다./고려아연
고려아연은 사회복지법인 동방사회복지회와 함께 여성한부모 강사의 사회적 자립을 돕기 위한 '싱글맘 Step by step - 투게더클래스 봉사활동'을 진행했다고 12일 밝혔다.

행사는 지난 9일 서울 종로구 고려아연 본사 다목적실에서 열렸다. 고려아연과 계열사 서린정보기술 임직원 약 20명이 참여해 강사 소개와 오리엔테이션에 이어 가죽 명함지갑 만들기 체험 활동을 진행했다.

참가자들은 가죽 색상을 선택한 뒤 가죽에 구멍을 뚫고 바느질을 하는 방식으로 명함지갑을 제작했다. 이후 바느질 라인 정리, 단면 마감, 옆면 연결 작업 등을 거쳐 완성품을 만들고 기념촬영을 진행했다. 강의를 맡은 여성한부모 강사는 교육 활동을 통해 사회 참여 기회를 넓히고 향후 사업장 운영 등을 통한 경제적 자립 기반을 마련할 계획이다.

동방사회복지회는 전국 한부모 가정을 비롯해 아동·청소년, 장애인, 노인 등을 대상으로 다양한 복지사업을 운영하고 있다. 전국에 한부모가족복지시설 6곳과 자립사업장 1곳을 운영하며 여성한부모의 경력 단절 극복과 정서적·경제적 자립을 지원하고 있다.

고려아연은 올해로 14년째 동방사회복지회를 후원하고 있다. 매년 1000만~2000만원 규모의 기부금을 전달하고 있으며 올해는 1100만원을 지원해 여성한부모 60여명을 돕고 있다.

해당 기부금은 여성한부모 가정을 위한 의료 지원과 문화체험 프로그램, 싱글맘 원데이클래스 등 건강 회복과 자립 역량 강화를 위한 사업에 활용된다.

김기준 고려아연 지속가능경영본부장은 "임직원들이 투게더클래스에 적극 참여해 여성한부모 강사에게 정서적 지지를 전달할 수 있었다"며 "앞으로도 여성한부모가 사회에서 안정적인 자립 기반을 마련할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

국세청, 생계형 체납자 경제적 재기 돕는다…체납액 납부의무 소멸

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

국제에너지기구·미국, 사상 최대 4억배럴 전략비축유 방출…유가는 100달러 근접

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대