IT·과학

박인규 혁신본부장 “韓 고유 연구 추진…국민 체감 성과 창출”

서병주 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:42

내년도 R&D 투자방향에 '민생경제 성장' 담겨
올 2분기 중으로 'K-사이언스 전략' 확정 계획
"한국 고유 문화·국민적 흥미 기반 연구 추진"
박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 12일 오전 서울 종로구 광화문교보빌딩 국가과학기술자문회의 대회의실에서 출입기자들과 간담회를 하고 있다./과학기술정보통신부
올해 역대 최대 규모의 연구개발(R&D) 예산 수립 등 국내 연구 생태계 복원에 열을 올리고 있는 과학기술정보통신부가 한국만의 연구 성과 도출을 위한 정책을 추진한다. 기존 국가간 경쟁이나 기술력 확보에 무게를 둔 정책과 달리 국내 문화나 환경에 시선을 맞춘 연구를 추진, 국민들이 체감할 수 있는 성과를 거두겠다는 계획이다.

12일 서울 종로구 광화문교보빌딩 국가과학기술자문회의 대회의실에서 진행된 기자간담회에서 박인규 과기부 과학기술혁신본부장은 "내년도 R&D 투자방향 및 기준에는 과거에 없었던 고유 문화 등 국내 환경과 과학 기술을 접목한 'K-사이언스' 정책을 비롯해 5극 3특 기반 지역 관련 사업 등 세부적인 카테고리에서 새로운 시도가 많아졌다"며 "기술의 실증과 사업 적용에 무게를 두고 국민들이 체감할 수 있는 성과 창출이 핵심"이라고 말했다.

이날 혁신본부는 2027년도 R&D 투자 방향을 '임무 중심의 설계·추진을 통한 국민 체감 상과 창출'로 제시했다. 크게 '미래기술 선도' '민생경제 성장' '혁신역량 강화'라는 3대 영역 아래 인공지능(AI) 등 기술주권 확보와 국민 체감형 R&D, 연구현장 역량 고도화 등 6대 중점투자분야에 무게를 뒀다는 설명이다.

특히 민생경제 성장의 일환으로 전략기술 확보 등 목표 달성에만 치중했던 기존 R&D 정책과 궤를 달리하는 K-사이언스 정책을 통해 한국만의 연구 성과를 만들겠다는 계획이다. 혁신본부는 각 부처에서 제안한 프로젝트를 중심으로 어젠다 풀을 구축, 전문가 검토와 정책협의회를 통해 2분기 중으로 K-사이언스 전략을 확정 및 추진할 예정이다.

박 본부장은 "기존의 연구 정책은 국가적 경쟁에만 치우쳐 있었다"며 "한국만의 연구가 필요하다는 판단 아래 해당 정책을 준비하게 됐다"고 말했다. 이어 "가령 조선시대의 초신성 기록 등 한국만의 데이터에 기반한 연구나 국내 생태계에 대한 연구 등 국민적 흥미가 모이는 분야에 역점을 두고 추진할 예정"이라고 덧붙였다.

한편 박 본부장은 역대 최대 규모의 R&D 예산 편성과 R&D 생태계 혁신방안 발표, R&D 예비타당성조사 폐지를 지난 8개월 간의 주요 성과로 꼽았다. 그는 "취임 직후 전년 대비 20%에 달하는 증액률을 보인 R&D 예산 확대 편성과 국내 연구 생태계 복원에 힘써오며 정책적 변화을 만들어 나갔다"며 "R&D 예비타당성조사 폐지 후속 조치가 본격적으로 시작되는 등 앞으로도 연구 환경 변화를 위한 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.

혁신본부는 지난달 10일자로 국가 R&D가 예타 대상에서 제외됨에 따라 1000억원 이상의 대형 R&D를 대상으로 유형별 맞춤형 사전점검체계 신설 및 사후관리 강화 등의 후속제도를 시행 중에 있다.
서병주 기자

