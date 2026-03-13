닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 중기·벤처

필립스 보청기, ‘KIMES 2026’ 참가.. 신규 창업 대리점 모집

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260313001123077

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 13. 11:24

덴마크 청각 전문 기업 디만트코리아의 ‘필립스 보청기’가 오는 3월 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘제41회 국제의료기기병원설비전시회(KIMES 2026)’에 참가해 창업 대리점 모집 상담을 진행한다고 13일 밝혔다. 


필립스 보청기는 덴마크 디만트(Demant) 그룹의 청각 솔루션 브랜드로, 청력 관리 기술을 기반으로 다양한 청력 손실 상황에서의 일상생활 불편을 완화하는 제품과 서비스를 제공하고 있다. 디만트 그룹은 청각 솔루션 분야에서 오랜 기술력을 보유한 기업으로 알려져 있다.


이번 전시에서는 필립스 보청기 센터 창업을 고려하는 청각 전문가와 예비 창업자를 대상으로 센터 운영 방식, 브랜드 및 제품 정보 등에 대한 상담이 진행될 예정이다. 창업 관련 세부 정보는 디만트코리아 본사 방문이나 대표 전화를 통해서도 안내받을 수 있다.


전시 기간 동안에는 보청기와 관련 액세서리를 현장에서 할인된 가격으로 구매할 수 있는 프로모션도 함께 진행된다.


박진균 디만트코리아 대표는 “필립스 보청기는 글로벌 헬스케어 브랜드 필립스의 브랜드 인지도와 디만트의 청각 기술을 기반으로 한 보청기 브랜드”라며 “KIMES 전시를 통해 창업을 고려하는 청각 전문가 및 예비 창업자들과 다양한 정보를 공유할 예정”이라고 말했다.


디만트코리아는 덴마크에 본사를 둔 청각 솔루션 기업 디만트 그룹의 한국 법인으로, 보청기 브랜드 오티콘(Oticon), 버나폰(Bernafon), 필립스 등을 운영하고 있다. 또한 청각 진단장비 기업 다이어텍코리아와 협력하며 국내 청각 산업 시장에서 사업을 이어가고 있다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기