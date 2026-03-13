야마하 코리아 현대상공모터스, KIBS 2026 참가 성료… 스포츠보트·선외기 신제품 공개

스포츠보트·수상오토바이·선외기 신제품 공개

야마하 코리아 (주)현대상공모터스 이재영 이사 올해의 제품상 수상

야마하 선외기·수상오토바이·스포츠보트 공식 수입원인 야마하 코리아 ㈜현대상공모터스는 지난 6일부터 8일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 ‘제19회 경기국제보트쇼(Korea International Boat Show, KIBS)’에 참가했다고 13일 밝혔다.

경기국제보트쇼는 경기도와 해양수산부가 공동 주최하는 해양레저관광 산업 전시회로 요트, 보트, 해양레저 장비 등을 한자리에서 확인할 수 있는 행사다. 이번 전시회는 한국국제낚시박람회와 캠핑&피크닉 페어와 함께 개최돼 해양레저와 아웃도어 산업 관련 다양한 제품과 기술이 소개됐다.

이번 행사에서 야마하 코리아 ㈜현대상공모터스는 스포츠보트, 수상오토바이, 선외기 등 주요 제품을 전시했다. 이 가운데 ‘2026 스포츠보트 255XD’는 경기국제보트쇼 보트·요트·PWC 해외부문 ‘올해의 제품상’을 수상했다.

2026 스포츠보트 255XD는 합산 500마력 이상의 출력을 기반으로 웨이크부스터(Wake Booster), DRIVE-X, 쿨터치 소프트 시트 등 관련 기술이 적용된 모델이다. 웨이크서핑과 웨이크보딩 등 수상 레저 활동에 활용된다.

전시장에는 2026년형 WAVERUNNER 수상오토바이도 함께 전시됐다. 해당 제품은 야마하 마린의 대표적인 PWC(Personal Watercraft) 모델로, 조작성과 출력, 내구성을 고려해 설계된 것이 특징이다.

선외기 라인업에서는 총 4종의 신규 모델이 공개됐다. F400AST2와 F350BST2는 DES(Digital Electric Steering) 디지털 전자식 스티어링 시스템이 적용됐다. 이 시스템은 전기 동력을 기반으로 작동해 조타 조작을 돕는 장치로 설명된다. 또한 기존 회색 컬러 외에 펄화이트 색상이 추가됐다.

이와 함께 F200SET와 F250SET 모델도 처음 공개됐다. 두 모델은 4,169cc 배기량 엔진을 탑재했으며, 경량화 기술과 DEC(Digital Electronic Control) 시스템이 적용돼 스로틀 조작을 지원하는 것이 특징이다.

행사 기간 동안 야마하는 보트 제어 플랫폼 ‘HELM MASTER EX’를 체험할 수 있는 부스도 운영했다. 관람객들은 오토파일럿과 조이스틱 조작 등 보트 제어 기능을 현장에서 체험할 수 있었다.