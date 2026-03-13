배우 이동휘가 연기하는 이동휘…현실과 허구 넘나든 ‘메소드연기’

0 '메소드 연기' 이동휘/연합뉴스



코미디로 웃음을 안겨온 배우와 진지한 연기를 갈망하는 또 다른 자아. 하고 싶은 일과 해야 하는 일 사이에서 흔들리는 순간들. 영화 '메소드연기'는 배우 이동휘가 자신의 이름을 내건 캐릭터를 통해 배우라는 직업의 욕망과 고민을 메타 코미디로 풀어낸다.

13일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서는 영화 ‘메소드연기’ 언론배급시사회와 기자간담회가 열렸다. 현장에는 이기혁 감독과 배우 이동휘·윤경호·강찬희가 참석했다.

오는 18일 개봉하는 '메소드연기'는 코미디로 이름을 알렸지만 더 이상 코미디에 머물고 싶지 않은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다.

이동휘는 이번 작품의 기획 단계부터 참여했다. 그는 "배우의 고충이나 고민만을 다루는 영화가 아니라 많은 사람들이 자신의 이야기로 받아들일 수 있는 작품이 되기를 바랐다"며 "하고 싶은 일과 해야 하는 일 사이에서 고민하는 사람들의 이야기로 읽히길 바랐다"고 말했다.

극 중 캐릭터와 자신의 경험이 일부 겹치는 지점도 있었다. 이동휘는 "코미디 연기를 하며 잠시 혼란스러웠던 순간이 있었던 것은 사실"이라면서도 "그보다는 감사함이 더 컸다. 그런 기회를 얻는 것 자체가 감사한 일이라고 생각한다"고 말했다.

자신의 이름을 그대로 사용하는 캐릭터를 연기한 과정에 대해서도 고민이 많았다고 털어놨다. 그는 "가상의 인물을 만드는 것보다 제 개인적인 이야기에서 출발해 새로운 이야기를 만들어보자는 생각이었다"며 "저 자신을 연기하면서 어디까지 보여주고 무엇을 덜어낼지 고민이 컸다"고 설명했다.

윤경호는 이동휘의 형 '이동태' 역을 맡아 극의 유머를 담당한다. 그는 "배우였던 이기혁 감독과 드라마 '자백'을 하며 인연을 맺었고 함께 작업하자는 제안을 받고 참여하게 됐다"고 말했다.

그는 "이동휘가 이동휘를 연기하고 저는 이동휘의 형 이동태를 연기한다"며 "처음에는 이름이 너무 생선 이름 같아 어디까지 가는 건가 싶기도 했다"고 말해 현장의 웃음을 자아냈다.

윤경호는 "동명의 단편 영화와 이번 장편을 보며 감독에 대한 신뢰가 생겼고 이동휘 배우와 함께 작업하고 싶은 기대도 있었다"며 "대본이 참신하고 재미있어서 반갑게 참여했다"고 덧붙였다.

강찬희는 극 중 톱스타 ‘정태민’ 역으로 새로운 모습을 보여준다. 그는 "이동휘 선배님이 이동휘 역할을 맡는다는 설정이 신기했다"며 "그동안 모범생이나 착한 캐릭터를 많이 맡았는데 이번에는 얄밉지만 단순히 얄밉기만 한 인물이 되지 않도록 감독과 많은 이야기를 나누며 준비했다"고 말했다.

연출을 맡은 이기혁 감독은 배우 출신답게 촬영 현장의 감정과 분위기를 작품에 반영했다고 설명했다. 그는 동국대학교 연극영화과 출신으로 2016년 JYP엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 배우로 활동하다 단편영화를 통해 연출을 시작했다. 이번 작품은 자신의 동명 단편 영화를 장편으로 확장한 프로젝트다.

이기혁 감독은 "인간이라면 누구나 양면성을 가지고 있다고 생각한다"며 "그 모습을 영화 속에서 보여주고 싶었다"고 말했다.

그러면서 "영화 안에는 SF와 코미디, 사극, 뮤지컬 등 다양한 장르가 잠깐씩 등장한다"며 "한 작품 안에서 여러 장르를 경험할 수 있어 극장에서 함께 보는 재미가 있을 것"이라고 덧붙였다.

또한 배우 경험이 연출에 영향을 줬다고 밝히며 "배우로 활동하며 현장에서 느꼈던 공기와 중압감을 알고 있다"며 "현장이 항상 즐거울 수만은 없고 때로는 외로울 때도 있는데 그런 경험을 작품에 담으면 더 현실적인 분위기가 만들어질 것이라 생각했다"고 말했다.

이날 간담회에서는 배우 김금순이 연기한 엄마 ‘전복자’ 캐릭터에 대한 이야기도 이어졌다. 이기혁 감독은 "우리는 엄마를 늘 ‘엄마’라

는 역할로 바라보게 된다"고 말했다.

그는 "우연히 어머니의 카카오톡 대화를 보게 됐는데 친구들과 나누는 대화를 보며 '엄마'라는 역할을 내려놓은 한 인간의 모습을 처음 마주한 느낌이었다"며 "그 순간이 낯설고 마음이 복잡했다"고 말했다.

이어 "병실 장면은 극 중 엄마라는 역할을 내려놓고 인간 전복자로 존재하는 유일한 순간이었다"며 "김금순 배우가 그 감정을 깊이 있게 표현해 줬다"고 전하며 이 감독은 눈물을 보이기도 했다.