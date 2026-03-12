‘모바일 캐주얼’ 힘주는 엔씨… “장르 확장해 매출 5조 목표”

12일 경기 성남시 엔씨소프트 판교R&D센터에서 열린 2026 엔씨 경영전략 간담회에서 박병무 공동대표가 연설하고 있다./제공=엔씨소프트

박병무 엔씨소프트 대표가 2030년 연 매출 5조원 달성을 목표로 제시했다. MMORPG(다중접속역할수행게임) 중심 포트폴리오에서 벗어나 모바일 캐주얼 게임과 슈팅, 서브컬처 등 장르 다변화로 목표 달성을 추진한다는 계획이다.



엔씨는 12일 경기도 성남시 판교 R&D센터에서 '2026 엔씨 경영 전략 간담회'를 열고 중장기 성장 전략과 사업 방향을 공개했다. 이날 행사에서는 박병무 공동대표가 회사의 성장 전략을, 아넬 체만(Anel Ceman) 모바일 캐주얼 센터장이 신성장 동력으로 추진 중인 모바일 캐주얼 사업 전략과 실행 방안을 발표했다.



박병무 엔씨 공동대표는 "그간 엔씨는 MMORPG 편중으로 인해 특정 게임의 성패에 실적이 좌우되고, 개발 기간 장기화로 시장 트렌드를 놓치는 등 변동성이 컸다"고 진단했다. 이어 "지난 2년은 미래 성장을 위한 기반을 다지는 시간이었다"며 "이를 해결하기 위해 △레거시 IP 고도화 △신규 IP 확보 △모바일 캐주얼 사업을 중심으로 새로운 성장 동력을 만들겠다"고 밝혔다.



[img02]엔씨는 먼저 기존 인기 IP의 경쟁력을 강화할 방침이다. 회사는 리니지, 아이온, 길드워2, 블레이드&소울 등 주요 레거시 IP의 핵심 가치를 고도화하고 서비스 지역 확대와 스핀오프 신작 개발 등을 통해 1조5000억원 수준의 현금 흐름을 확보하겠다고 밝혔다.



