NC AI, ‘바르코 게임 AI’로 게임 제작 선순환 생태계 구축

게임 제작·마케팅·퍼블리싱 연결

중소 개발사·인디 게임 개발사 제작 효율↑

[NC AI 보도사진]NC AI, '바르코 게임 AI' 기반 모바일 게임 제작 선순환 생태계 구축 1 0 NC AI가 '바르코 게임 AI' 기반 모바일 게임 제작 선순환 생태계를 구축한다./NC AI

NC AI가 생성형 AI 기반 게임 제작 도구를 중심으로 중소 게임 개발사를 지원한다.13일 NC AI는 자사의 '바르코 게임 AI' 서비스를 기반으로 게임 제작부터 시장 검증, 퍼블리싱까지 이어지는 게임 제작 선순환 생태계 구축 전략을 추진한다고 밝혔다.이번 전략은 중소 개발사 및 인디 게임 개발사의 제작 효율을 높이고 시장 진입 장벽을 낮추는 데 초점을 맞췄다. NC AI는 자본과 인력이 제한된 개발사가 게임 출시 초기 단계에서 겪는 마게팅과 개발 비용 부담을 줄이기 위한 지원 체계를 마련했다고 설명했다.우선 바르코 게임 AI를 활용해 개발된 게임이 앱스토어 및 주요 플랫폼에 정식 출시될 경우 장려금 형태의 마케팅 비용을 지원한다. 이는 초기 유저 확보와 게임 인지도 확산에 필요한 마케팅 자원을 제공해 개발사가 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 돕기 위한 전략이다.출시 이후 의미 있는 성과를 거둔 게임에는 NC 모바일 캐주얼 센터를 활용한 심층 마켓 테스트 기회 등 한 단계 강화된 지원이 제공될 계획이다. 이 과정에서 NC가 축적해 온 게임 운영 데이터와 분석 노하우를 기반으로 개별 개발사가 자체적으로 수행하기 어려운 수준의 테스트 환경과 분석 역량을 제공해 게임의 완성도를 한층 끌어올린다는 목표다.또한 마켓 테스트를 통해 경쟁력을 입증한 프로젝트에 대해서는 글로벌 퍼블리싱 협력 가능성도 검토한다. 내부 심사를 거쳐 선정된 게임은 NC의 글로벌 퍼블리싱 역량과 마케팅 인프라를 활용해 해외 시장 진출 기회를 얻을 수 있다.바르코 게임 AI는 3D 애셋 생성, 사운드 및 보이스 제작, 번역 등 게임 개발 전 과정에 필요한 기능을 통합 제공하는 생성형 AI 기반 제작 솔루션이다. 개발자는 이를 통해 리소스 제작에 소요되는 시간과 비용을 줄이고 게임 기획과 플레이 경험 설계 등 핵심 개발 영역에 집중할 수 있다는 설명이다.이연수 NC AI 대표는 "게임 개발 환경이 빠르게 변화하면서 창의적인 아이디어를 가진 개발자들이 시장에 도전할 수 있는 기회를 넓히는 것이 중요해지고 있다"며 "바르코 게임 AI를 기반으로 개발자가 제작 과정의 부담을 줄이고 실험과 도전에 집중할 수 있는 환경을 조성해 지속 가능한 게임 개발 생태계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.