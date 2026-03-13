포스코퓨처엠-미국 실라사, 첨단 배터리 소재 공동 개발

지난 11일 두 회사 협력 양해각서 서명

양·음극재에 실리콘 음극재 기술 결합

포스코퓨처엠-실라 첨단 배터리소재 기술 개발 업무협약(MOU) 0 11일 서울 코엑스에서 포스코퓨처엠-실라 첨단 배터리소재 기술 개발 업무협약(MOU)이 진행된 모습. /포스코퓨처엠

포스코퓨처엠이 미국 실라(Sila)사와 첨단 배터리 소재 공동 개발을 위해 손을 잡았다.포스코퓨처엠은 지난 11일 서울 코엑스에서 홍영준 회사 연구소장과 실라의 글렙 유신(Gleb Yushin) 창립자 겸 최고기술책임자(CTO) 등 임직원이 참석해 첨단 배터리소재 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)에 서명했다고 13일 밝혔다.회사는 이번 양해각서를 통해 양·음극재 기술에 실라의 실리콘 음극재 기술을 결합하겠다는 계획이다.실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재 대비 에너지 저장용량이 최대 10배 높아 전기차 주행거리를 크게 증가시키고 충전 시간을 대폭 줄일 수 있다. 이에 첨단 배터리소재 기술을 한층 더 발전시키겠다는 구상이다.두 회사는 탄소나노소재 기술을 활용해 실리콘 음극재의 약점으로 지적돼 온 충·방전 시 배터리의 부피 팽창을 억제하고, 구조 변형을 막아 수명을 크게 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다. 고가인 실리콘 음극재의 원가 경쟁력 제고를 위해 회사의 탄소 소재 기술을 활용하는 방안도 검토하기로 했다.홍 소장은 "두 회사는 첨단 배터리소재 기술 개발을 위해 각사가 보유한 업계 최고 수준의 기술 리더십을 결합하기로 했다"며 "기술 개발은 물론 공급망 차원으로 파트너십을 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.실라는 미국 캘리포니아주에 본사를 둔 배터리 소재 기업으로, 고성능 실리콘 음극재 기술을 보유하고 있다. 주요 완성차 업체 및 배터리 제조사들과 협력해 전기차 주행거리 향상과 충전 속도 단축을 목표로 하고 있으며, 워싱턴주 모지스레이크(Moses Lake)에 실리콘 음극재 생산 공장을 운영하고 있다.