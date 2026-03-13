[포토] 석유 최고가격제 오늘부터 시행

석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 서울 서초구 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 운전자들이 주유를 하고 있다. 최고가격제는 정유사가 주유소에 공급하는 도매가격에 적용되며 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1,724원, 경유는 1,713원을 넘지 않도록 설정됐다.