사회 사회일반

[포토] ‘석유 최고가격제’ 시행 첫날…붐비는 주유소

송의주 기자

승인 : 2026. 03. 13. 13:35

석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 서울 서초구 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 운전자들이 주유를 하고 있다. 최고가격제는 정유사가 주유소에 공급하는 도매가격에 적용되며 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1,724원, 경유는 1,713원을 넘지 않도록 설정됐다.
송의주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

