애플, 중국 앱스토어 수수료 한국보다 낮춘다

애플이 중국 규제 당국과의 논의를 거쳐 중국 앱스토어 수수료를 낮춘다.애플은 12일(현지시간) 공지를 통해 오는 15일부터 중국 본토의 iOS·iPadOS 앱스토어에 적용되는 수수료율을 인하한다고 밝혔다.변경된 정책에 따르면 일반 유료 앱 판매 및 인앱 결제 거래에 적용되는 수수료는 기존 30%에서 25%로 5% 포인트 낮아진다.또한 앱스토어 스몰 비즈니스 프로그램과 미니 앱 파트너 프로그램 대상 인앱 결제 거래, 구독형 인앱 결제 서비스의 1년 이후 자동 갱신 결제 수수료는 기존 15%에서 12%로 3% 포인트 내려간다.애플은 이번 수수료 조정이 2026년 3월 15일부터 자동 적용되며, 개발자들이 변경된 약관에 별도로 서명하지 않아도 혜택을 받을 수 있다고 설명했다.애플은 공지를 통해 "iOS와 iPadOS가 중국 개발자들에게 경쟁력 있는 앱 생태계와 비즈니스 기회를 제공할 수 있도록 노력하고 있다"며 "개발자에게 적용되는 앱스토어 수수료는 다른 시장보다 높지 않은 수준을 유지할 것"이라고 밝혔다.한국 앱스토어의 경우 수수료가 기본 30%다.