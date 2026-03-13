“오세훈, 후보등록 투쟁할 때 아냐”…‘공천 거부’ 장기화에 터진 반발

吳 ‘공천 거부’ 장기화에 후보들 공개 비판

"오세훈 생각 이해하지만 중진답게 당에 헌신해야"

사퇴한 이정현에 사퇴 철회·복귀 촉구

"吳 혁신선대위? 장동혁 퇴진 요구인가"

인사하는 오세훈 서울시장<YONHAP NO-4889> 0 오세훈 서울시장이 13일 서울의 한 초등학교에서 열린 초등안심벨 안전교육 현장을 방문한 뒤 학생들에게 인사하고 있다. /연합

오세훈 서울시장의 '공천 거부'가 장기화되자 국민의힘 지자체장 후보들 사이에서 공천 신청을 촉구하는 목소리가 목소리가 봇물처럼 터져 나오고 있다.인천광역시장 후보로 단수공천된 유정복 인천시장은 13일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 "당이 혼란스럽다"며 "오 시장께서는 공천을 빠르게 신청하고 당당하게 당이 나아갈 길에 동참해주시기를 바란다"고 말했다.아울러 이날 전격 사퇴한 이정현 공천관리위원장의 조속한 복귀를 촉구하며 장동혁 국민의힘 대표에게는 당내 통합을 당부했다.유 시장은 "이 위원장께서는 사퇴의사를 철회하고 이기는 공천을 위한 책임을 다해주시라"며 "장 대표께서는 오늘 사태를 직시하고 당이 통합과 혁신의 대열로 갈 수 있도록 역량을 다해주시기를 바란다"고 말했다.그러면서 "오 시장, 이 위원장, 장 대표께서는 서로의 주장만 할 것이 아니라 모든 것을 이해하고 함께 미래로 가기 위한 일에 같이 힘을 모아주시기를 기대한다"고 강조했다.추가 공천 접수를 마친 김태흠 충남지사도 이날 당사에서 기자들과 만나 오 시장을 향해 중진으로서의 책임 있는 자세를 요구했다.김 지사는 "오 시장의 생각이나 입장을 이해한다"면서도 "당이 어떻게 하나로 갈까 하는 고민 속에서, 당원으로서, 또 당의 중진으로서 당을 위해 헌신하는 마음이 있었으면 좋겠다"고 말했다.김 지사는 대전·충남 행정통합 논의 마무리를 요구하며 오 시장과 함께 공천 신청을 보류했으나, 장동혁 대표가 김 지사를 '깜작 방문'한 데 화답하듯 전날(12일) 신청을 마쳤다.이상규 국민의힘 서울시장 예비후보는 "시장은 협박하는 자리가 아니라 일하는 자리"라며 "선거에는 나가고 싶은데 장 대표의 권한을 뺏어 본인 입맛에 맞는 '혁신 선대위'를 차려주지 않으면 안 움직이겠다며 또다시 마트 바닥에 드러누웠다"고 비판했다.특히 이 예비후보는 오 시장의 혁신선대위 구상에 대해 "115만 당원의 대표의 리더십을 무력화하려는 하극상을 감히 '충정'으로 포장하지 마시라"며 "장 대표의 눈을 가리고 막후에서 당을 조종하겠다는 '사당화'의 다른 이름"이라고 지적했다.서울시장 출사표를 던진 윤희숙 예비후보도 자신의 페이스북에서 "오 시장은 지금 출정을 미루면서 장 대표에게 조건을 걸고 후보등록 투쟁을 할 때가 아니다"라며 "경선 후보들이 뭉쳐 이재명 정권과 싸우면서 인적청산과 당 쇄신을 만들어가야 한다"고 강조했다.당내에서도 오 시장의 혁신 선대위를 앞세운 공천 보류를 둘러싼 비판이 잇따르고 있다.박준태 당대표 비서실장은 "장 대표 물러나라는 이야기인가, 혁신 선대위의 개념이 무엇이냐"며 "대표 퇴진을 요구하는 의미라면 그걸 누가 받아들일 수 있겠나. 요구 주장의 개념부터 명확하게 해야 하지 않겠느냐"고 말했다.박성훈 수석대변인도 "혁신선대위가 당 대표에게 물러나라는 뜻의 요구라면 말이 되지 않는다"며 "어려운 과정을 거쳐 의원 전원의 뜻으로 도출해낸 결의문이 제대로 존중받지 못한다는 점에 대해 안타깝다"고 말했다.5선 중진 나경원 의원도 전날 페이스북에서 "의총결의로 표시했더니 이제는 또 다른 이유를 들면서 또다시 장 대표를 압박한다"며 "오 시장도 이제 그만 떼쓰라. 선거를 하겠다는 것인가 꽃가마 태워 달라는 것인가"고 지적했다.