예술 계약서 읽는 법, 상담 사례로 배우는 10분 강의

한국예술인복지재단, 신규 온라인 강좌‘사례로 배우는 예술 계약 실전 대응법’ 공개

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/사례로 배우는 예술 계약 실전 대응법 교육 화면

한국예술인복지재단은 예술인이 계약 과정에서 발생할 수 있는 문제를 이해하고 스스로 대응할 수 있도록 돕는 동영상 교육 강좌 '사례로 배우는 예술 계약 실전 대응법'을 개발해 예술인권리보장시스템 누리집에 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 강좌는 기존 법률 이론 중심 교육에서 벗어나 실제 상담 사례를 기반으로 제작된 것이 특징이다. '예술 계약 상담소' 형식을 적용해 계약서를 받은 예술인이 겪는 고민 상황을 사례로 제시하고, 주요 쟁점과 대응 방법을 단계별로 설명하는 방식으로 구성됐다.

전시, 공연, 출판, 2차적 저작물 계약 등 예술 현장의 다양한 계약에서는 계약 문구에 따라 권리 관계가 크게 달라질 수 있다. 그러나 계약 조항의 의미와 권리 범위를 충분히 이해하지 못한 상태에서 계약을 체결하거나 분쟁을 겪는 사례도 적지 않다는 점을 고려해 교육 콘텐츠가 마련됐다.

'사례로 배우는 예술 계약 실전 대응법'은 재단이 축적해 온 계약 및 저작권 상담 사례를 분석해 총 15차시 과정으로 구성됐다. 계약 체결 전 검토 단계부터 계약 이행, 계약 종료 이후 발생할 수 있는 책임 문제까지 실제 분쟁 사례와 주요 쟁점을 중심으로 내용을 담았다. 또한 계약 문구 해석과 확인해야 할 주요 사항도 함께 정리했다.

강좌는 차시당 10분 이내의 영상으로 제작돼 학습 부담을 줄였으며, 전체 과정 가운데 필요한 주제만 선택해 수강할 수 있도록 구성됐다.

해당 교육 콘텐츠는 예술인권리보장시스템 누리집에서 온라인 영상 형태로 제공되며 연중 상시 수강할 수 있다. 수어와 문자 통역도 함께 지원해 청각장애 예술인을 포함한 다양한 예술인의 접근성을 높였다.

정용욱 한국예술인복지재단 대표는 "서면 계약은 예술인이 안정적으로 활동하기 위한 기본적인 장치"라며 "예술인이 자신의 권리를 보호할 수 있도록 교육과 법률 상담, 신고 접수 등을 연계한 권리 보호 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.