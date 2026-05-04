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이재명 대통령 지지도 59.5%…직전 조사比 2.7p 하락

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이철현 기자

승인 : 2026. 05. 04. 10:18

이재명 대통령 시정연설
이재명 대통령이 지난달 2일 국회 본회의장에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산안 관련 시정연설을 하고 있다. /송의주 기자
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 2개월 만에 50%대로 떨어졌다.

리얼미터는 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27일부터 30일까지 전국 18세 이상 2006명을 대상으로 이 대통령 국정수행에 대한 긍정 평가를 조사한 결과 59.5%를 기록했다고 4일 밝혔다.

직전 조사 대비 2.7%포인트(p) 내려간 것이자 두 달 만에 50%대를 기록한 것이다. 이 대통령의 국정수행 지지도는 3월 둘째 주 60.3%를 기록한 뒤 지난주까지 7주 연속 60%대를 기록했다.

부정 평가는 35.0%로 직전 조사 대비 1.6%p 올랐고 모르겠다고 응답한 비율은 5.5%로 나타났다.

또한 지난달 29일부터 30일까지 전국 18세 이상 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사 결과 더불어민주당은 48.6%로 전주에 비해 2.7p 하락했다. 이번에 4주만에 40%대를 기록하게 됐다.

국민의힘은 31.6%로 전주 대비 0.9%p 상승했고 조국혁신당 4.0%, 개혁신당 2.6%, 진보당 2.2%를 각각 기록했다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이철현 기자

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