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네이버클라우드, 한국외대와 AI 전문 인재 육성 나선다

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 16. 09:31

AI 전문 인재 육성 위한 MOU 체결
[이미지] 네이버클라우드-한국외대, AI 기반 스마트캠퍼스 구축 및 인재양성 나선다
강기훈 한국외대 총장(왼쪽)과 김유원 네이버클라우드 대표가 스마트캠퍼스 구축 및 AI 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다./네이버클라우드
네이버클라우드는 한국외국어대학교와 AI 기반 교육·연구 혁신과 AI 전문 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

회사 측은 이번 협약이 네이버클라우드가 보유한 AI 인프라를 교육 현장에 적용하고 한국외대의 교육 역량을 바탕으로 미래형 스마트캠퍼스 구축 및 AI 전문 인재 양성을 통해 AI 중심 대학으로의 도약을 지원하기 위해 마련됐다고 설명했다.

이를 위해 네이버클라우드는 AI 인프라와 솔루션을 바탕으로 대학 연구 환경에 최적화된 GPU(그래픽처리장치)를 제공하고 하이퍼클로바X 기반 AI 행정·학습 서비스를 구축한다. 여기에 자사의 AI 솔루션에 한국외대의 언어 역량을 결합한 다국어 행정 서비스도 선보이며 대학 교육·연구 환경의 AI 도입을 지원할 계획이다.

또한 온·오프라인을 통합한 미래형 스마트캠퍼스 구현에 나선다. 얼굴 인식 기술을 통한 출입 및 결제 시스템을 고도화하고 자사 AI 협업 플랫폼 '네이버웍스' 기반의 스마트 행정·학습 환경을 조성할 예정이다.

AI 인재 양성에도 협력한다. 네이버클라우드 아카데미 및 네이버 클라우드 플랫폼 교육 과정을 대학 정규 커리큘럼과 연계하고 인턴십 기회 제공과 채용 박람회 개최, 기술 멘토링 지원 등을 통해 채용 연계 및 공동 연구를 확대한다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "이번 협력을 통해 AI 기술이 실제 교육과 연구 현장에 활용되는 혁신 생태계를 조성할 것으로 기대한다"며 "네이버 제2사옥인 1784와 같이 한국외대 또한 AI와 클라우드를 기반으로 한 혁신의 테스트베드가 될 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

강기훈 한국외대 총장은 "네이버클라우드와의 협력은 AI 기반 스마트캠퍼스와 미래형 교육·연구 환경을 함께 만들어 가는 중요한 출발점이 될 것이다"며 "언어·지역·인문 기반의 글로벌 지식과 AI 기술을 결합하여 다양한 분야에서 새로운 가치를 창출하는 모범적인 산학협력 모델로 발전하기를 기대한다"고 전했다.
김영진 기자

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