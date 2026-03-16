정청래 “추경 계획에 적극 찬성…민생 안정에 만전”

“기획예산처서 초과 세수 활용해 추경 계획 방침 발표"

"재정 건전성 영향 미치지 않고 민생 지원 가능 뜻"

"野, 경제·민생 살리기 위한 정부 노력 곡해말라"

정청래 민주당 대표 기자회견 0 아시아투데이 송의주 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 '검찰·사법·언론 개혁 완수! 1인1표제 실현! 지방선거 승리로 이재명정부 성공을 뒷받침하겠습니다!'란 주제로 기자회견을 하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 정부의 추가경정예산(추경) 계획에 찬성 의지를 적극 내비치며, 가장 빠르게 국회 문턱을 넘길 수 있도록 만전을 다하겠다고 밝혔다.정 대표는 16일 최고위원회의에서 "중동 상황으로 인한 충격을 완화하고, 소상공인 등 민생 지원을 위한 추경 편성이 논의되고 있다. 정치는 타이밍의 예술이다. 이재명 정부의 계획에 찬성하며 이를 뒷받침하기 위해 총력을 다할 것"이라고 했다.민주당은 이번 추경이 국채 발행 없이 초과 세수를 활용해 편성되는 만큼, 재정 건전성에 큰 영향을 끼치지 않을 것이라고 강조했다. 정 대표는 "기획예산처에서 초과 세수를 활용해 추경 편성 계획 방침을 발표했다. 재정 건전성 영향을 미치지 않고 우리 경제와 민생 안정을 위한 지원이 가능하다는 뜻이다"고 말했다.그러면서 "대외적 여건이 복잡할수록 국회가 나서서 경제·민생 전반의 충격을 줄이기 위해 방파제 역할을 해야 한다"며 "관계 부처에서는 추경안 규모를 파악해 최대한 빨리 마련해주길 바란다. 국회도 즉시 심사에 착수할 것"이라고 부연했다.민주당은 국민의힘을 향해서도 빠른 추경 편성을 위한 협조를 촉구했다. 국민의힘은 '선거용 혈세 살포'라고 지적하고 있다.정 대표는 "민생에는 여야가 따로 없다. 국민의힘은 경제와 민생을 살리기 위한 정부의 노력을 여의도 문법으로 곡해하지 말고 동참하라"며 "세수가 늘어날 것을 예상해 추경하자는 걸 반대하는 건 국민의힘이 윤석열 검찰 독재 정권 3년 동안 했던 버릇을 그대로 답습하는 것"이라고 강조했다.검찰개혁에 대한 의지도 재차 드러냈다. 정 대표는 "검찰개혁은 70년 간 검찰이 무소불위로 휘둘렀던 권력을 민주주의 원칙에 맞게 재배치하자는 것이다. 절대 독점은 절대 부패한다"며 "검찰개혁 원칙이 지켜질 수 있또록 당정청이 심도 있게 조율하고 있다"고 말했다.