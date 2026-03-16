닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

필리핀 칸라온 화산 또 폭발…화산재 기둥 5km 치솟아

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004630

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 16. 14:54

화산
치솟는 칸리온 화산재 기둥/필리핀 화산지진 연구소
필리핀 중부에 위치한 칸라온 화산 분화로 화산재 기둥이 약 5km까지 치솟았다.

16일 마닐라 불레틴 등에 따르면 필리핀 화산지진연구소(Phivolcs)에서 15일(현지시간) 오후 6시 7분 칸라온 화산에서 중간 규모의 폭발성 분화가 발생했다고 보도했다. 이번 분화로 정상에서 약 5km 높이의 화산재 기둥이 형성됐으며, 화산재는 남동쪽과 북동쪽 방향으로 확산됐다.

연구소에 따르면 이번 분화 이후 두 차례의 화산재 분출이 추가로 발생했으며, 분출 지속 시간은 3분에서 최대 229분까지 이어진 것으로 나타났다.

이번 분화는 올해 들어 칸라온 화산에서 발생한 세 번째 중간 규모 폭발성 분화다. 앞서 같은 화산에서는 2월 19일과 2월 26일에도 유사한 분화가 발생했다.

또한 15일 자정부터 16일 자정까지의 관측 기간 동안 화산성 지진 9회가 기록됐다.

이 기간 동안 측정된 이산화황 배출량은 하루 1085톤으로 집계됐다.

현재 칸라온 화산에는 경보 단계 2단계(Alert Level 2)가 유지되고 있다. 이는 화산 내부의 불안정 상태가 지속되고 있으며 갑작스러운 폭발성 분화 가능성이 있는 것을 뜻한다.

필리핀 화산지진연구소는 화산 주변 반경 4km 영구 위험 구역(PDZ) 출입을 엄격히 금지하고 있으며, 화산재 낙하와 탄도 파편, 화쇄류, 화산 가스 등 위험 가능성을 경고했다.

또한 화산에서 흘러내리는 하천 인근 지역 주민들에게는 폭우 시 라하르(화산성 토석류) 발생 가능성에 대비해 각별한 주의를 당부했다.

아울러 민간 항공 당국에는 화산 정상 인근 비행을 피할 것을 권고했다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

李대통령 “기초연금, 빈곤 노인에 두텁게 바꿔야”

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로