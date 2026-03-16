닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

美 연방통신위, “이란 전쟁 보도 방송사 면허 취소” 경고

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004654

글자크기

닫기

박진숙 기자

승인 : 2026. 03. 16. 17:18

브렌던 카 의장, 소셜미디어 게시물에 언급
트럼프 대통령의 WSJ 보도 비판 따른 것
시민단체 "수정헌법 제1조 위반" 지적
전문가 "방송 면허 박탈 쉽지 않아"
USA-TRUMP/CARR
브렌던 카 미국 연방통신위원회(FCC)위원장./로이터 연합
도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란의 전쟁을 보도한 매체를 비판한 것에 미국 연방통신위원회(FCC)가 방송사의 면허를 돌연 박탈하겠다고 말했다. 이에 미 민주당 의원들과 시민단체들은 수정헌법 제1조를 위반한 것이라며 반발하고 나섰다.

15일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 브렌든 카 FCC 위원장은 소셜 미디어 게시물에 "방송사들이 짓궂은 장난을 하며 뉴스를 왜곡하고 있다"며 "방송사는 공익을 위해 운영돼야 한다. 그렇지 않으면 방송 면허를 박탈할 것"이라고 올렸다.

카 위원장의 발언은 트럼프 대통령이 소셜 미디어 계정에 이란 전쟁을 보도한 매체를 비판한 것에 따른 것이다. 트럼프 대통령은 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 사우디아라비아에서 미국 급유기 5대가 공격당했다고 보도한 기사를 언급하며 "헤드라인이 의도적으로 오해의 소지가 있다. (WSJ은) 미국이 전쟁에서 지길 원한다"고 비난한 바 있다.

카 위원장은 해당 내용이 담긴 트럼프 대통령의 트루스 소셜 게시물을 자신의 계정에 공유했다.

미 민주당 의원들과 언론의 자유 감시 단체들은 카 위원장의 발언이 수정헌법 제1조를 위반한 것이라고 비판했다.

표현의 자유 옹호 단체인 '개인의 권리와 표현을 위한 재단(FIRE)'은 성명을 통해 카 위원장의 게시물이 "충격적이고 위험하다"며 그가 "언론의 자유를 침해하고 있다"고 지적했다

FCC는 미국 방송·통신산업을 규제하는 기관으로, 방송국에 무선 주파수를 통해 방송할 수 있는 허가를 내준다. 트럼프 대통령의 충성파인 카 위원장은 트럼프 대통령에 대해 비판적인 방송을 한 방송사에 대해 "방송 면허를 취소할 수 있다"며 지속적으로 위협해 왔다.

그러나 미디어 규제 전문가들은 원론적으로는 '공익 기준'에 따라 면허를 박탈할 수 있지만, 이 기준이 적용된 경우는 극히 드물다고 언급했다. 또 방송국 면허를 박탈하는 과정이 매우 번거롭고 복잡하며, 국가 통신법에서 정부의 언론 규제 및 검열을 금지하고 있다는 점도 꼬집었다.
박진숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

李, 이틀 연속 與초선과 만찬…‘검찰개혁 정부안’ 힘 실리나

‘솔로포 2방’으로 WBC 결승… 미국, ‘철통 마운드’로 도미니카 제압

요시토모 200억대 작품, 국내 미술경매 최고가 경신하나

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?