AI 뒤처질까 위기감… ‘신세계 방향타’ 직접 잡은 정용진

신세계그룹이 그룹의 심장부인 경영전략실 수장을 교체하고 조직 개편에 착수하면서 그간의 경영 궤도를 다시 그리기 시작했다. 이번 인사에서 임영록 경영전략실장(사장)의 겸직을 해제하고 후임자를 낙점하지 않은 채 정용진 회장이 직접 지휘하는 '오너 직할 체제'로 전환됐다. 이러한 전례 없는 인사가 단행된 배경에는 신세계가 처한 상황이 엄중하다는 위기감이 깔려 있다.



시선은 정용진 회장으로 쏠린다. 대중과 소통하며 유연한 리더십을 강조해온 정 회장은 앞으로 경영 총괄로서 신세계를 어떻게 '연착륙(소프트랜딩)' 시킬지가 관건이다. 흐트러진 전략의 방향타를 다시 바로 세우는 작업이 정 회장 앞에 놓였다.



후임 경영전략실장에 대한 기대감도 높아진다. 향후 신임 전략실장의 최우선 과제는 흐트러진 컨트롤타워의 조율 기능을 회복하고 조직의 안정적인 순항을 이끌어내는 것이 될 전망이다.



3일 신세계그룹에 따르면 그룹은 지난달 29일 임영록 경영전략실장 겸 신세계프라퍼티 대표의 겸직을 해제하는 원포인트 인사를 단행했다. 임 사장은 앞으로 신세계프라퍼티 대표로서 스타필드 청라와 화성 스타베이 시티 등 대형 개발 프로젝트에 집중한다. 경영전략실장 후임은 아직 정해지지 않았으며, 신임 실장 선임 전까지 정 회장을 중심으로 조직 개편 작업이 진행될 예정이다.





차기 경영전략실장이 내부에서 발탁될지, 외부에서 영입될지 여부도 주목된다. 내부 후보로 거론되는 인물은 한채양 이마트 대표이사 사장이다. 한 사장은 신세계그룹 내에서 '재무·전략통'으로, 오랜 기간 경영전략실의 핵심 요직을 거치며 그룹의 안살림과 미래 설계를 동시에 경험했다. 특히 과거 적자에 허덕이던 조선호텔앤리조트를 단기간에 흑자로 돌려세우며 그룹의 '구원투수'로서 역량을 입증한 바 있다. 현재는 이마트의 수익성 개선과 본업 경쟁력 강화를 진두지휘하고 있다.