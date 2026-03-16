與 서울·경기 경선 ‘룰 파열음’…“女 가산점에 토론 불참 논란”

경기지사, 6선 추미애 '10% 여성 가산점' 논란…경쟁 후보 반발

서울, 정원오 '토론 불참' 공방 끝 토론 1회 추가…현역 합류 논란

당 선관위 '현역 의원·지역위원장 직함 금지' 조치에 정원오 반박도

2026031501000804100043171 0 지난 15일 서울 영등포구 더불어민주당 중앙당사에서 열린 더불어민주당 경기도지사 예비경선 합동연설회에서 예비후보들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한준호, 추미애, 양기대, 권칠승, 김동연 예비후보. /이병화 기자

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 서울시장과 경기지사 경선에서 '룰의 전쟁'이라는 내부 변수를 만났다. 특히 토론회 횟수와 가산점 등 규정 하나하나가 당락을 좌우할 가능성이 커지면서 각 후보 캠프 간 신경전이 격상되고 있다.16일 민주당에 따르면 경기지사 경선 룰 갈등의 최대 뇌관은 유일한 여성 후보인 추미애 의원에게 적용되는 '여성 가산점 10%'와 '본경선 직행' 규정이다. 현행 민주당 당헌에 따라 경선에 참여한 전·현직 여성 국회의원은 본인 득표수의 10%를 가산점으로 받는다. 또한 예비경선 상위 3인에 여성이 없을 경우 1명을 추가해 4인 경선을 진행하는 당 선관위 규정에 따라 추 의원은 본경선 진출이 자동 확정된 상태다.현재 경기지사 경선이 김동연 현 지사와 추 의원의 양강구도로 흐르는 가운데 10% 가산점이 '게임 체인저'로 작용할 가능성이 거론된다. 이에 여권에서는 "6선 국회의원에 당대표, 법무장관까지 지낸 거물급 후보가 정치 신인에게나 주는 가산점을 받는 것이 적절한 것이냐"라는 반응이 나오고 있는 상황이다.반면 추 의원 측은 당헌·당규에 반영된 오랜 민주당의 정신이자 특별한 배려이기 때문에 당의 입장을 따를 뿐이라는 입장이다. 추 의원은 지난 2011년 서울시장 보궐선거 경선 당시 "특혜를 받지 않겠다"며 20% 가산점을 포기한 바 있다. 이에 이번 경선에서는 변화된 입장을 두고도 뒷말이 나온다.경기지사 예비경선 합동연설회 토론회 횟수를 두고도 논란이 한창이다. 권칠승 의원은 "토론 한 번은 부족하다. 더 많은 토론이 이뤄지도록 중앙당 선관위에 강력하게 촉구한다"고 했다. 한준호 의원도 "경기도민의 선택권이 침해받지 않도록 기회를 넓혀야 한다"고 했다. 당초 당 선관위는 19일 1회만 토론회를 배정했고, 분위기 반전이 필요한 추격 주자들이 인지도 만회를 위해 압박에 나선 모양새다.서울시장 경선은 선두주자로 꼽히는 정원오 후보의 토론회 불참 공방과 현역 의원 캠프 합류 제재가 쟁점이 되고 있다. 정 후보가 당 선관위 주최 토론회 외에는 불참하겠다는 원칙을 내세우며 TBS 시민토론회에 불참하자, 경쟁 주자들이 공세에 나선 것이다.이에 당 선관위는 오는 19일과 20일 두 차례 예비경선 토론회를 열기로 못박았다. 또한 선관위는 '현역 국회의원과 지역위원장의 후보 캠프 직함 사용 금지' 규정을 신설했다. 앞서 정 후보 캠프에 이해식 선대위원장, 채현일 선대총괄본부장 등 서울 지역 현역 의원 5명이 전면 배치되자 당내에서는 '어차피 서울시장 후보는 정원오'라는 뜻의 '어서정'이라는 말까지 공공연히 나돌았었다. 선관위의 규정 신설에 정 후보 측은 "당규의 잘못된 적용이자 전례 없는 과도한 조치"라면서도 "당의 원팀 정신을 살리고자 선관위 조치를 수용하겠다"고 했다.