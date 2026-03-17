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문화·연예

아르떼뮤지엄 여수, 전남·광주시민 대상 특별 할인

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장안나 기자

승인 : 2026. 03. 17. 14:42

아르떼뮤지엄 여수 가든 공간/아르떼뮤지엄


몰입형 미디어아트 전시관 아르떼뮤지엄 여수가 전라남도와 광주광역시 시민을 대상으로 특별 할인 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다. 


이번 이벤트는 3월 17일부터 4월 30일까지 운영된다. 전라남도 및 광주광역시에 거주하는 시민이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다. 현장 매표소에서 신분증 등 거주지 확인이 가능한 증빙서류를 제시하면 할인된 가격으로 입장권을 구매할 수 있다.


할인 적용 시 전시 입장권은 5000원, 전시 관람과 카페 이용이 포함된 ‘전시+카페 이용권’은 8000원에 제공된다.


이번 할인 행사는 지역민의 문화 접근성을 높이고, 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.


아르떼뮤지엄 여수는 디스트릭트가 제작한 몰입형 미디어아트 전시관으로, 2021년 여수세계박람회장 내에 개관했다. 약 1400평 규모의 공간에서 ‘영원한 자연’을 주제로 빛, 사운드, 향기가 결합된 전시를 선보이고 있다. 특히 여수 바다를 모티프로 한 지역 특화 콘텐츠를 통해 대표적인 문화관광 명소로 자리 잡았다.


현재 전시관에서는 달토끼를 테마로 한 시즌 한정 특별전이 진행 중이며, 공간 곳곳에서 대형 달토끼 조형물을 활용한 연출을 만나볼 수 있다.


양소영 관장은 “이번 지역민 할인 이벤트를 통해 전라남도와 광주 시민들이 보다 부담 없이 미디어아트를 경험하고, 일상 속에서 새로운 문화 콘텐츠를 즐길 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.


전시 및 이벤트 관련 상세 정보는 아르떼뮤지엄 여수 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

장안나 기자

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