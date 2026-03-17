닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

실적 둔화 속 체질 개선…코오롱인더, AX·합병으로 승부수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010005052

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 17. 15:13

31일 주총 기점 '고부가가치' 중심 사업 구조 개편 속도
코오롱ENP 흡수합병 4월 완료…영역 확장
사업 전반에 AX 적용…허성 대표 운영 효율화 본격화
2026030601000294000015811
서울 마곡산업단지 코오롱인더스트리 원앤온리 타워 전경./코오롱인더스트리
코오롱인더스트리가 인공지능 전환(AX)과 사업 구조 재편을 동시에 추진하며 체질 개선에 나서고 있다. 최근 전방 산업 침체와 글로벌 경쟁 심화로 수익성 둔화를 겪은 상황에서 제조 효율을 높이고 소재 사업 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 풀이된다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코오롱인더스트리는 오는 31일 정기 주주총회를 열고 재무제표 승인과 정관 변경, 이사 선임 등의 안건을 처리할 예정이다. 이번 주총을 기점으로 코오롱인더스트리는 '고부가가치(스페셜티)' 중심의 사업 구조 개편에 더욱 속도를 낼 전망이다.

특히 오는 4월 완료를 목표로 진행 중인 자회사 코오롱ENP 흡수합병과 맞물려 소재 사업 구조 재편에 대한 관심도 커지고 있다. 앞서 코오롱글로텍을 합병하며 자동차 내장재 라인업을 구축한 데 이어 고기능성 엔지니어링 플라스틱 기술을 보유한 코오롱ENP까지 품으며 엔진 및 구동부 등 차량용 고기능 부품 소재로 사업 영역을 대폭 확장하게 됐다. 이를 통해 미래 모빌리티 특화 소재 밸류체인을 완성하고 모·자회사 중복상장 해소를 통한 주주가치 제고까지 꾀한다는 계획이다.

이와 함께 사업을 유기적으로 연결하고 운영 효율을 극대화할 혁신은 허성 대표가 취임 이후부터 강조해온 AX가 중심이 된다. 허 대표는 운영 효율화와 AX를 핵심 경영 과제로 제시하며 제조 현장과 사무 조직 전반의 디지털 전환을 추진하고 있다. 단순한 자동화 수준을 넘어 생산 공정의 지능화와 업무 자동화를 통해 전사적인 생산성과 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

이에 따라 일부 사업부에서는 AX 적용이 본격화되고 있다. 케미칼 사업부는 지난해 핵심 공정에 AI 비전 기술을 적용해 단계적 무인화를 추진 중이며 자동차 부품을 담당하는 AMS 사업부 역시 카시트 모듈 생산 라인에 시각 AI 육안 검사 시스템을 도입해 품질 관리 효율을 대폭 높였다. 아라미드 사업부 또한 올해 1월부터 가상 환경 내 AI 사전 검증 시스템을 도입해 최적의 운영 조건을 선제적으로 파악하는 등 전 사업부에 걸쳐 실질적인 생산 효율 향상이 이뤄지고 있다.

이러한 혁신은 제조 현장을 넘어 전사적으로 확대되고 있다. 주요 사업장에는 작업자 위험을 실시간으로 감지하는 AI 영상 관제 시스템을 구축해 안전을 강화했고 일반 사무직군 역시 기존의 단순 자동화를 넘어 채팅 기반의 고도화된 업무 시스템 도입을 검토하는 등 일하는 방식 전반이 진화하고 있다. 업계에서는 실적 둔화의 파고 속에서 '합병'과 'AX'라는 투트랙 승부수를 띄운 허 대표의 리더십이 코오롱인더스트리를 전통 화학사에서 '글로벌 첨단 소재 기업'으로 성공적으로 안착시킬 수 있을지 주목하고 있다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

젠슨 황의 찬사와 삼성의 응답…루빈 시대 여는 전방위 AI 반도체 동맹

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

“러시아 자금 수혈 받은 北”...전장 판도 바꾼다

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

지금 뜨는 뉴스

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수