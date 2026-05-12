횡단보도 빨간불 바뀌었는데…어르신 끝까지 부축한 LG유플러스 직원 화제

유플러스 0 /이형주 PD 인스타그램(@filmvsmp4)

서울 종로구 동묘앞역 인근 횡단보도를 건너던 어르신을 끝까지 부축해 도운 LG유플러스 직원의 모습이 담긴 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다.최근 인스타그램 릴스에는 '요즘 세상에 이런 감동이… 유플러스에서 상 줘라'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 한 어르신이 횡단보도를 건너던 중 보행 신호가 초록불에서 빨간불로 바뀌자 LG유플러스 직원이 곁에서 끝까지 부축하며 안전하게 건널 수 있도록 돕는 장면이 담겼다. 횡단보도 건너편에 있던 경찰 역시 상황을 지켜본 뒤 차량을 통제하며 어르신의 안전한 보행을 도왔다.해당 직원은 동묘앞역 주변 에 위치한 LG유플러스 매장에서 근무하고 있는 매니저로 전해졌다.이 영상은 12일 오전 기준 조회수 244만 회를 돌파하며 큰 관심을 받고 있다.영상을 촬영한 이는 CJ ENM에서 AI 콘텐츠를 담당하고 있는 이형주 PD다.그는 지난 8일 동묘앞역 일대를 산책하다가 직원이 어르신을 돕는 모습을 보고 좋아 보여서 영상을 촬영했다고 설명했다.이 PD는 아시아투데이와의 통화에서 "자극적이고 도파민을 자극하는 영상에만 관심이 쏠릴 줄 알았는데 선한 영향력을 주는 영상에도 많은 관심을 보여주셔서 기분이 좋았다"고 말했다.댓글에는 해당 직원을 칭찬하는 반응도 이어졌다. 자신을 직원이 근무하는 매장의 사장이라고 밝힌 한 이용자는 "직원에게 선물과 함께 칭찬을 전하겠다"며 "앞으로 더 성장할 수 있도록 응원하고 지원하겠다"고 밝혔다.