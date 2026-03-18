“도움 필요없다” 트럼프, 나토·亞에 폭발

군사협력 대신 단독 대응 정당화 포석
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트럼프 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜에 "대부분의 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들이 중동에서 이란 정권에 대한 군사작전에 관여하고 싶지 않다고 알려왔다"며 "나는 그들의 행동에 놀라지 않는다"고 밝혔다. 이어 나토를 "미국이 매년 수천억 달러를 들여 보호하는 일방통행로"라고 규정하며 "우리는 그들을 보호하지만, 그들은 필요할 때 우리를 위해 아무것도 하지 않는다"고 비판했다. 그러면서 "우리는 더 이상 나토의 지원을 필요로 하지도, 원하지도 않는다"며 "애초부터 그런 도움이 필요하지 않았다"고 강조했다.
트럼프 대통령은 "일본·호주·한국도 마찬가지"라며 아시아 동맹국들까지 거론한 뒤 "미국은 누구의 도움도 필요 없다"고 밝혔다. 동맹의 책임 분담을 압박해 온 기존 기조에서 한발 물러서며 결과적으로 단독 대응 정당화 메시지를 내놓은 것으로 읽힌다.
이번 발언으로 그동안 추진해 온 호르무즈 연합 구상에도 변화 가능성이 커졌다. 동맹국 참여가 지지부진한 상황에서 다국적 군사 협력 대신 다른 방식의 지원이나 역할 분담으로 방향을 틀 수 있다는 관측이 나온다.
트럼프 대통령은 그동안 한국과 일본, 영국, 프랑스, 중국 등을 지목하며 호르무즈 해협 유조선 호위를 위한 연합 참여를 공개적으로 요구해 왔다. 특히 미군 주둔 규모와 각국의 에너지 의존도를 언급하며 사실상 동맹의 군사적 기여를 압박해 왔다.
한편 아랍에미리트(UAE)는 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 미국 주도의 국제 공조에 참여할 수 있다는 입장을 밝혔다. UAE는 이번 전쟁 과정에서 이란으로부터 1936기의 미사일과 드론 공격을 받은 것으로 알려졌다. 이는 이란이 이스라엘을 향해 발사한 규모를 크게 웃도는 수준으로, 미국 주도의 공조에 긍정적 입장을 보인 배경으로 꼽힌다.