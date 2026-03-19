포스코퓨처엠, 美 몰튼과 천연흑연 음극재 원료 공동개발

11일 MOU 체결

몰튼 흑연 생산→퓨처그라프 통해 구형흑연 가공

세종공장서 천연흑연 음극재 생산

(사진) 포스코퓨처엠, 몰튼(Molten)과 천연흑연 음극재 원료 공동개발 양해각서 체결 0 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장(왼쪽)과 캘럽 보이드 몰튼 CTO가 지난 11일 MOU 체결식에 참석했다./포스코퓨처엠

포스코퓨처엠이 미국 흑연 제조 기업 몰튼(Molten)과 손잡고 광산 채굴 원료에 의존하지 않는 천연흑연 음극재 개발에 나선다.19일 포스코퓨처엠은 지난 11일 서울 코엑스에서 몰튼사와 메탄가스를 활용한 천연흑연 음극재 원료 공동개발 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이날 체결식에는 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장과 케빈 부쉬 몰튼 CEO(최고경영자), 캘럽 보이드 CTO(최고기술책임자) 등 양사 임직원이 참석했다.협약에 따라 몰튼은 메탄가스를 열분해해 흑연을 생산하고 포스코퓨처엠은 이를 자회사 퓨처그라프를 통해 구형흑연으로 가공한 뒤 세종공장에서 천연흑연 음극재를 생산할 계획이다. 포스코퓨처엠은 자사의 음극재 기술과 몰튼의 흑연 생산 기술을 결합해 원료 공급망을 강화하겠다는 구상이다.포스코퓨처엠은 메탄가스를 활용해 생산한 흑연은 광산에서 채굴한 흑연 대비 금속 불순물 함량이 낮아 정제 공정을 축소함으로써 천연흑연 음극재 생산비용을 상당 부분 절감할 수 있다고 설명했다. 또한 메탄가스를 열분해할 때 흑연과 함께 수소도 발생하는데, 이를 활용해 전력을 생산하거나 포스코의 수소환원제철에 제공하는 등 포스코그룹 차원의 시너지를 이끌어낼 수 있을 것으로 기대된다.홍영준 기술연구소장은 "기존에는 광산에서 채굴하는 흑연에 의존해왔으나 양사가 보유한 원료·소재 기술력을 결합해 새로운 방식으로 핵심 원료를 확보할 것"이라며 "원료 공급망 다변화는 물론 비용 절감을 통해 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.포스코퓨처엠은 포스코그룹 차원의 역량을 바탕으로 음극재 원료 공급망 내재화도 추진하고 있다. 천연흑연 음극재는 아프리카 등에서 확보한 흑연 원광을 바탕으로 자회사 퓨처그라프에서 구형흑연을 가공하는 공급망을 갖출 계획이며, 인조흑연 음극재는 포스코 제철공정의 콜타르를 활용한 석탄계 및 석유계 코크스를 원료로 활용하고 있다.