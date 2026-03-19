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“차량 5부제, 우리 먼저 시행합니다”…군포시, 에너지 절약 솔선수범

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군포 장이준 기자

승인 : 2026. 03. 19. 10:17

군포시 차량5부제_AI 이미지
본 이미지는 AI로 생성한 이미지입니다.
경기 군포시가 최근 중동 지역 전쟁에 따른 국제 유가 불안정에 대응한다는 취지로 '공직자 차량 5부제'에 선제적으로 나섰다.

19일 군포시에 따르면 이번 차량 5부제 실시는 국제 유가의 급격한 변동에 따라 공공기관이 앞장서서 에너지 사용을 줄이고 자발적인 절약 문화를 지역사회로 확산시키기 위해 전격 결정됐다.

차량 5부제는 중동 사태가 진정되고 유가가 안정될 때까지 한시적으로 운영되며, 적용 대상은 군포시청 소속 전 직원과 산하기관, 유관단체 직원 및 청사 주차장을 이용하는 관계자들로, 민원인 주차장은 제외된다.

운영 방식은 차량 번호 끝자리를 기준으로 요일별 운행을 제한하는 방식이다. 월요일은 끝번호 1·6번, 화요일은 2·7번, 수요일은 3·8번, 목요일은 4·9번, 금요일은 5·0번 차량의 운행 및 청사 진입이 제한된다.

다만, 업무용 공용차량과 경차, 전기·수소차 등 환경친화적 자동차는 제외된다. 또한 긴급출동 차량과 장애인·임산부·유아동승 차량 등 교통 약자 및 긴급 목적 차량은 제도 시행에서 제외해 행정 서비스와 시민 편의에 차질이 없도록 했다.

하은호 시장은 "유가 불안정이라는 대외적 불확실성 속에서 공공기관이 먼저 에너지 소비를 줄이는 과감한 실천에 나서야 한다"며 "군포시 공직자들이 위기 대응의 선두에 서서 에너지 절약 문화를 확산시키는 마중물 역할을 충실히 수행할 것"이라고 밝혔다.
장이준 기자

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