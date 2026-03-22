LG디스플레이, 1~120Hz 노트북용 패널 세계 최초 양산

(사진자료) LGD_1~120Hz 노트북용 패널 세계 최초 양산 (1) 0 /LG디스플레이

LG디스플레이는 '옥사이드 1Hz' 기술이 적용된 노트북용 LCD 패널을 세계 최초 양산한다고 22일 밝혔다. 옥사이드 1Hz 패널은 사용자의 노트북 사용 환경을 지능적으로 판단해 1Hz에서 최대 120Hz로 주사율을 자동 변환한다.메일·e북·논문 확인 등 정적인 작업을 위해 화면이 정지되면 1Hz의 최저 주사율 모드로 작동한다. 사용자가 마우스를 움직이거나 OTT·영화·스포츠 경기 등 동영상, 화면 변화가 많은 게임을 시작하면 최대 120Hz 고주사율 모드로 변환된다.주사율은 1초 동안 한 화면이 새로 그려지는 횟수를 의미한다. 주사율이 높을수록 깜박거림이 줄어들면서 부드럽고 선명하게 표시된다. 반면 정지 화면에서 높은 주사율을 유지하면 같은 화면을 지속적으로 만들어야 하기 때문에 회로 구동에 따른 전력이 계속 낭비되는 단점도 공존한다. 이에 LG디스플레이는 화면 변화에 따라 새로고침 빈도를 유연하게 조절해 전력을 효율적으로 관리할 수 있는 패널을 개발, 세계 최초로 양산에 성공했다.LG디스플레이는 옥사이드 1Hz 패널을 대량 양산하기 위해 회로 알고리즘 및 패널 설계 기술을 자체 개발하고, 신규 재료를 발굴해 적용했다. 이 과정에서 저주사율 구동 구간 내 전력 누설이 가장 적은 옥사이드 산화물을 디스플레이 TFT(박막트랜지스터)에 적용해 고효율 디스플레이를 완성했다. 이를 활용하면 배터리 사용량을 기존 대비 48% 이상 늘리는 등 배터리 효율을 획기적으로 개선할 수 있다.LG디스플레이의 옥사이드 1Hz 기술이 적용된 노트북용 패널은 글로벌 PC 제조사 '델'의 최고 사양 프리미엄 라인 'XPS'에 공급된다. 델은 올해 CES 2026에서 해당 패널이 탑재된 'XPS' 신모델을 공개한 바 있다. 향후 LG디스플레이는 옥사이드 1Hz 기술을 OLED 패널도 적용하고 2027년 양산을 목표로 준비 중이다.장재원 LG디스플레이 중형 상품기획담당은 "세계 최고 수준의 기술이 집약된 옥사이드 1Hz 패널 양산 성공을 통해 경쟁사와 기술 격차를 벌려 나가며 기술 중심의 회사로 거듭나겠다"고 밝혔다.