李대통령 “돈 좀 벌겠다고 매점매석하면 완전히 망하게 될 것”

이재명 대통령, 어버이날 기념식 참석 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 국민의례를 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 8일 "매점매석은 망하는 길"이라고 경고했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 "돈 좀 벌어보겠다고 매점매석하다가는 완전히 망하게 된다"며 이 같이 썼다.이 대통령은 "법률상 매점매석을 하면 매점매석 대상인 물품 전체를 몰수하고, 몰수가 어려우면 그 가액을 추징한다"며 "필요적 몰수, 즉 몰수 추징이 의무이기 때문에 일단 발각되면 봐주고 싶어도 봐줄 수가 없다"고 말해다.또 "들키지 않으면 된다구요? 신고 포상제로 매점매석 물건 가액의 20~30%를 포상금으로 지급하는데 안들킬 수 있을까요?"라고 썼다.그러면서 이 대통령은 "이제 비정상의 시대는 저물고 정상시대가 시작됐다. 비정상에 기대 부당이익을 취하려다가는 큰코다치신다"며 "아직도 세상이 변한 걸 모르고 구시대적 사고로 망하는 길을 가는 분들이 있어 미리 알려 드린다"고 경고했다.앞서 이 대통령은 지난 6일 국무회의에서도 중동전쟁발 유가상승에 따른 주사기 등의 매점매석 엄벌을 촉구했다.이 대통령은 "매점매석하는 것은 물량이 묶이더라도 몰수해 버리라. 처벌 절차만 적용하지, 몰수는 안 했던 것 같다. 그래서는 소용이 없다"며 "실용적으로 접근해야 한다. 법을 바꿔서라도 몰수해 임시로 (물량 처분을) 빨리 해버리든지 (해야 한다)"고 거듭 강조했다.이 대통령은 매점매석을 신고하면 파격적인 포상금을 주는 방안을 검토하라고도 지시했다.이 대통령은 "(물건을) 몰수해 추징되는 금액의 20~30%씩 (포상으로) 지급하는 건 어떠냐"며 "주가조작 신고처럼 포상금 상한을 (적발 금액의) 30%까지 올리자. 안 할 이유가 없지 않나"라고 거듭 제안했다.