‘K-방산의 심장’ 경남, 이제 스타트업 창업까지 키운다

스타트업 인큐베이팅…전주기 지원체계 구축

경남_2025방산성과 1

경남도가 지난해 19조원에 달하는 해외 수주 성과를 거둔 지역 방위산업을 단순 제조 중심에서 벗어나 창업과 기술 혁신이 결합된 산업 생태계로 확장한다.경남도는 민간 아이디어가 방산 창업으로 이어질 수 있도록 '방산 스타트업 인큐베이팅 사업'을 추진한다고 22일 밝혔다. 이번 사업은 2024년 종료된 '경남 방산혁신클러스터'의 성과를 잇는 후속사업으로, 방위사업청과 협력해 추진된다.앞서 경남도는 민간 기술이 국방 분야 진입 장벽에 막혀 사장되는 문제를 해소하기 위해 '진입-성장-고도화'로 이어지는 단계별 지원체계를 구축했다.올해 사업 규모는 20억원으로, 도내 유망 중소·벤처기업 10개사를 선정해 집중 육성한다. 초기 창업기업 4개사에는 과제당 약 3000만원 규모의 시제품 제작을 지원해 방산시장 진입 기반을 마련한다. 이어 성장 및 고도화 단계에서는 민간 우수기술의 방산 진입 지원과 무기체계 기업과 연계한 기술개발 등 6개 과제를 추진한다.경남도는 이를 통해 기술개발 초기 단계부터 실증, 사업화까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축하고, 방산 분야 창업 생태계를 강화한다는 계획이다. 특히 무기체계 기업과의 연계를 통해 기술 고도화와 매출 확대를 동시에 유도하고, 대기업 중심 구조에서 벗어나 강소기업 중심의 산업 생태계로 전환을 추진한다.김맹숙 도 주력산업과장은 "경남 방산은 제조 거점을 넘어 창업과 혁신이 결합된 'K-방산의 심장'으로 도약해야 한다"며 "창업부터 사업화까지 전주기 지원을 통해 방산 창업의 중심지로 만들겠다"고 말했다.