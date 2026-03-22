동일 유형 사고 반복에…한전, 현장 안전관리·입찰 등 체계 손질

최근 협력사 유사 감전·화상 사고 잇따라

사고 이후 CSO 주관 안전관리 대책 마련

복명복창 녹음 등 작업자 안전 수칙 강화

총 30개 과제 수립…상반기 단계적 적용

한국전력 본사 전경 한국전력공사 0 한국전력 본사 전경/연합

한국전력이 최근 협력사 감전·화상 사고가 잇따르자 '동일 유형 재해 재발방지 대책'을 마련하고 감리·입찰 등 현장 관리 체계 전반을 재정비하고 있다. 일일 시공규모 제한부터 전공칼 사용 제한, 안전대책 현장 확인, 전사 교육까지 총 30개 과제로 구성된 이번 대책은 안전제도 고도화와 실행력 강화, 현장 점검, 사례 교육 등을 중심으로 상반기까지 단계적으로 추진된다. 한전은 이를 통해 감전 등 안전사고 예방에 집중한다는 방침이다.22일 한전 등 전력업계에 따르면 지난해 12월 12일과 올해 1월 15일, 18일 등 세 차례에 걸쳐 한전 협력사 직원이 전력 설비 작업 중 감전과 화상을 입는 사고가 발생했다. 이 사고로 30대 남성 두 명이 각각 화상을 입었고, 60대 박 모 씨가 사망하는 등 세 명의 인명 피해가 이어졌다. 당시 작업자들은 도로정비 이설공사와 선로확충 등의 작업에 투입됐다.조사 결과 작업 과정에서 절연장갑 미착용, 부적정 공구 사용 등 기본 안전 조치가 지켜지지 않은 것으로 나타났다. 또 물량 초과 작업과 과다한 인력 투입으로 현장 통제가 어려웠던 환경이었던 것도 문제로 지적됐다. 사고 발생 이후 한전은 최고안전책임자(CSO) 주관으로 안전관리 토론회 등을 거쳐 대책안을 도출했고 복명복창 의무화 등 후속 조치를 지난달부터 추진하고 있다.현재까지 철거현장 감리원 미배치 시 벌점 기준 마련과 특고압 전선 피복 제거 시 적정 공구 사용 등 8개 과제를 완료했다. 나머지 22개 과제는 올해 상반기까지 순차적으로 완료한다는 방침이다. 한전은 작업 현장 안전성을 높이기 위해 일일 시공규모 상한제를 도입하고 기능인력 보유 시 입찰에서 가점을 부여하는 제도 개선도 4월까지 수립·적용할 예정이다.또 중대재해와 직결되는 핵심 안전 수칙을 작업책임자와 작업자가 복명복창하고 이를 녹음할 수 있도록 체크리스트에 반영하는 방안도 추진한다. 작업장 여건에 따라 위험지수를 도입해 안전관리 자원을 집중 투입할 수 있도록 시스템 개선도 5월까지 진행할 계획이다.이외에도 감리원 통신수단 확보, 보조감리 추가 배치, 안전대책 추진현황 전사 교육과 작업 안전 체크리스트 개정 및 안전 매뉴얼 전면 개편, 협력회사 인센티브 기준 마련 등 남은 과제를 6월까지 이행한다는 계획이다. 이후 7월 중 종합 추진 결과를 도출해 '산업재해 재발방지대책 종합관리시스템' 개발에도 활용한다는 구상이다.한편, 한전은 연초 '안전 최우선 경영' 실천을 위해 전사 안전문화 내재화 추진 계획을 수립하고 협력사를 포함한 현장 전반에 안전문화가 실제 작동할 수 있도록 확산 정책을 추진하고 있다.