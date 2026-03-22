닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

동일 유형 사고 반복에…한전, 현장 안전관리·입찰 등 체계 손질

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260322010006502

글자크기

닫기

배석원 기자

승인 : 2026. 03. 22. 15:57

최근 협력사 유사 감전·화상 사고 잇따라
사고 이후 CSO 주관 안전관리 대책 마련
복명복창 녹음 등 작업자 안전 수칙 강화
총 30개 과제 수립…상반기 단계적 적용
한국전력 본사 전경 한국전력공사
한국전력 본사 전경/연합
한국전력이 최근 협력사 감전·화상 사고가 잇따르자 '동일 유형 재해 재발방지 대책'을 마련하고 감리·입찰 등 현장 관리 체계 전반을 재정비하고 있다. 일일 시공규모 제한부터 전공칼 사용 제한, 안전대책 현장 확인, 전사 교육까지 총 30개 과제로 구성된 이번 대책은 안전제도 고도화와 실행력 강화, 현장 점검, 사례 교육 등을 중심으로 상반기까지 단계적으로 추진된다. 한전은 이를 통해 감전 등 안전사고 예방에 집중한다는 방침이다.

22일 한전 등 전력업계에 따르면 지난해 12월 12일과 올해 1월 15일, 18일 등 세 차례에 걸쳐 한전 협력사 직원이 전력 설비 작업 중 감전과 화상을 입는 사고가 발생했다. 이 사고로 30대 남성 두 명이 각각 화상을 입었고, 60대 박 모 씨가 사망하는 등 세 명의 인명 피해가 이어졌다. 당시 작업자들은 도로정비 이설공사와 선로확충 등의 작업에 투입됐다.

조사 결과 작업 과정에서 절연장갑 미착용, 부적정 공구 사용 등 기본 안전 조치가 지켜지지 않은 것으로 나타났다. 또 물량 초과 작업과 과다한 인력 투입으로 현장 통제가 어려웠던 환경이었던 것도 문제로 지적됐다. 사고 발생 이후 한전은 최고안전책임자(CSO) 주관으로 안전관리 토론회 등을 거쳐 대책안을 도출했고 복명복창 의무화 등 후속 조치를 지난달부터 추진하고 있다.

현재까지 철거현장 감리원 미배치 시 벌점 기준 마련과 특고압 전선 피복 제거 시 적정 공구 사용 등 8개 과제를 완료했다. 나머지 22개 과제는 올해 상반기까지 순차적으로 완료한다는 방침이다. 한전은 작업 현장 안전성을 높이기 위해 일일 시공규모 상한제를 도입하고 기능인력 보유 시 입찰에서 가점을 부여하는 제도 개선도 4월까지 수립·적용할 예정이다.

또 중대재해와 직결되는 핵심 안전 수칙을 작업책임자와 작업자가 복명복창하고 이를 녹음할 수 있도록 체크리스트에 반영하는 방안도 추진한다. 작업장 여건에 따라 위험지수를 도입해 안전관리 자원을 집중 투입할 수 있도록 시스템 개선도 5월까지 진행할 계획이다.

이외에도 감리원 통신수단 확보, 보조감리 추가 배치, 안전대책 추진현황 전사 교육과 작업 안전 체크리스트 개정 및 안전 매뉴얼 전면 개편, 협력회사 인센티브 기준 마련 등 남은 과제를 6월까지 이행한다는 계획이다. 이후 7월 중 종합 추진 결과를 도출해 '산업재해 재발방지대책 종합관리시스템' 개발에도 활용한다는 구상이다.

한편, 한전은 연초 '안전 최우선 경영' 실천을 위해 전사 안전문화 내재화 추진 계획을 수립하고 협력사를 포함한 현장 전반에 안전문화가 실제 작동할 수 있도록 확산 정책을 추진하고 있다.
배석원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기