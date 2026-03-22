‘깜짝 컷오프’에 주호영 “불복”…이진숙 “재고” 동시 반발

주호영 "당내 자구절차 밟겠다"…이진숙 "납득 안 돼"

이진숙은 보궐 카드, 주호영은 제한…엇갈린 대응 시나리오

공관위원 부르는 이정현 공관위원장<YONHAP NO-4702> 0 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하기 위해 단상으로 향하며 단상에 함께 오를 공관위원을 부르고 있다. 이 위원장은 이날 주호영·이진숙 예비후보를 컷오프했다고 밝혔다. /연합

두 예비후보의 대응 시나리오는 엇갈린다.

대구시장 경선에서 '깜짝' 컷오프된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 22일 국민의힘 공천관리위원회 결정에 정면 반발하며, 주 부의장은 불복을 선언하고 이 전 방통위원장은 재고를 요구했다. 이번 컷오프 후폭풍이 당내 갈등으로 번지며 대구시장 경선을 둘러싼 공천 논란은 당분간 이어질 것으로 전망된다.주 부의장은 이날 오후 컷오프(공천 배제)가 발표된 뒤 자신의 페이스북에서 "당과 이정현 공관위원장이 정상이 아니다"라며 "이 위원장의 결정은 대구시장 선거 포기 선언"이라고 비판했다.이어 "이 결정을 승복할 수 없다"며 "장동혁 대표는 '정상적인 경선'을 약속했는데, 물거품이 됐다. 장 대표는 작심하고 이런 거짓 행동과 약속을 한 것"이라고 지적했다.또 "이 위원장이 제가 제시한 의문과 문제점에 대해 합당한 설명을 내놓지 못한다면 저는 제 모든 것을 걸고 대구시민의 자존심과 주권을 지켜내겠다"며 "저는 이 부당한 결정 앞에서 결코 침묵하지 않고 마지막까지 물러나지 않겠다"고 강조했다.그러면서 "저는 이 결정을 절대 수용할 수 없다"며 "이 부당한 컷오프에 대해 사법적인 판단을 구하고 당 내에서 자구절차를 밟겠다"고 예고했다.이 전 방통위원장도 이날 입장문을 내고 "납득할 수 없는 결정"이라며 "시민 경선을 추진하겠다고 한 상황에서 공관위가 가장 유력 후보를 컷오프한 것은 이해가 되지 않는다"고 지적했다.특히 "공관위가 6·3 지방선거 승리를 위해 오늘 결정을 재고해 줄 것을 대구시민들과 함께 강력히 요청한다"며 "조만간 향후 거취 등 입장을 추가로 밝히겠다"고 말했다.다만이 전 위원장은 원외 인사로서 대구 지역 등 지방선거 재·보궐 출마 가능성이 열려 있어 추가 선택지가 남아 있다. 반면 주 부의장은 당내 최다선이자 국회부의장을 맡은 현역 정치인으로, 이번 공천 배제의 정치적 부담이 상대적으로 크다는 평가다. 이 경우 선택지는 제한적이며, 무소속 출마 여부 등이 현실적 대응 시나리오로 거론된다.앞서 공관위는 두 예비후보를 향해 "두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"며 대구시장 경선에서 제외시켰다. 이에 윤재옥, 추경호, 최은석, 유영하 의원과 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등 남은 6명이 경선을 치르게 됐다.