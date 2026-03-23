윤희숙 “서울답게 바꾸겠다”…서울로 7017 철거·한강버스 폐기 선언

국민의힘 윤희숙 전 혁신위원장, 서울시장 후보 ...<YONHAP NO-3280> 0 국민의힘 윤희숙 전 혁신위원장이 4일 국회 소통관에서 서울시장 후보 출마 기자회견을 하고 있다. /연합

윤희숙 국민의힘 서울시장 경선후보가 23일 전·현직 서울시장의 주요 정책을 정면으로 비판하며 일부 사업 폐기를 공약으로 내걸었다.윤 후보는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "서울시민과 함께, 서울을 서울답게 만들겠다"며 "오늘 전·현직 시장의 독단으로 서울시민의 삶을 제약하고 불필요한 마찰을 야기하는 사업들을 정리하겠다는 약속을 드리기 위해 이 자리에 섰다"고 밝혔다.윤 후보는 박원순 전 시장의 대표 정책인 서울로 7017의 완전 철거를 추진하겠다고 했고, 오세훈 시장의 한강버스 사업 역시 폐기하겠다고 밝혔다. 오 시장이 추진하고 있는 세운4구역 개발과 관련해선 유네스코 영향평가 이후 용적률 변경여부를 시민과 함께 재검토하겠다는 입장을 내놨다.윤 후보는 "이 세 개 사업의 공통점은 모두 뉴욕이나 런던과 같은 해외 도시를 맥락없이 표절해 서울에 기계적으로 이식했다는 점"이라며 "동시에 시장들의 독단으로 사전 공론화 없이 밀어붙인 사업"이라고 비판했다.이어 "600년 서울은 전후 잿더미에서 글로벌 도시로 급성장했다. 세계사적으로 유일무이한 사례"라며 "그런만큼 출장가서 본 선진국 사례를 베끼는 수준으론 서울의 미래를 설계하기에 역부족"이라고 지적했다.윤 후보는 "지금 서울은 우리 안에 무엇이 있고 세계는 어떻게 변하고 있는지 명확한 방향의식을 가진 리더를 필요로 하고 있다"고 강조했다.또 "해외 도시를 베껴와서 자기 업적으로 치장하려는 개발도상국 콤플렉스는 더 이상 서울의 격에 맞지 않다"며 "전 세계에서 서울을 찾아오는 이들이 찾는 것은 런던이나 뉴욕의 카피 조각이 아니다"고 꼬집었다.그러면서 "무엇보다 시장 개인의 취향에 따라 멋대로 결정하고 마음대로 밀어붙이는 권위주의 행정을 극복해야 한다. '일단 짓고 보자'는 구시대적 조급증도 버려야 한다"며 "그로인해 무한 반복되는 사회적 비용은 고스란히 서울시민의 몫이 되고 있다. 저는 중요한 사업일수록 전문가와 충분히 숙의하고 시민의 공감대부터 모아가겠다"고 덧붙였다.