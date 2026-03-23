“생각 달라도 공관위 결정 존중”… 장동혁, 공천 잡음 정면돌파

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 왼쪽 다섯 번째)와 서명옥 중앙여성위원장(여섯 번째) 등 참석자들이 23일 국회박물관에서 열린 중앙차세대여성위원회 발대식에서 퍼포먼스를 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@