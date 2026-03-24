김정은 “韓 가장 적대적 국가로 ‘공인’...철저히 배척·무시”

美에 “국가테러·침략행위 등 오만무도한 행위 자행” 비난

핵무력강화 노선 지속 천명...“새로운 국격 상응 외교전술”

2일차 회의서 헌법 개칭 및 수정보충·5개년계획·예산 다뤄

김정은, 최고인민회의서 시정연설<YONHAP NO-1773> 0 북한은 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 김정은 국무위원장이 시정연설을 하고 있는 모습./연합뉴스

김정은 북한 국무위원장은 한국을 향해 "가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하겠다"고 밝혔다. 9차 당대회에서 한국을 향해 "동족에서 배제"하겠다고 밝힌 데 이은 연장선상의 발언으로 재차 대남관계에 선을 그었다.24일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 최고인민회의 시정연설에서 "우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다"며 이같이 밝혔다.미국에 대해서는 "세계도처에 국가테러와 침략행위를 자행하고 있지만 오만무도한 미국의 강권과 만용은 자주세력의 반미감정과 증오심을 격발시키고 있다"고 비난하며 구체적인 대미 메시지는 발신하지 않았다. 앞서 김 위원장은 9차 당대회 당시에는 미국과의 대화 가능성을 언급한 바 있다.아울러 '자위적핵억제력'의 확대·진화, 핵무력의 신속·정확한 대응대세 수립 등을 통해 국가핵무력강화로선을 지속적으로 유지해 나갈 것임을 강조했다.김 위원장은 "새로운 국격과 국위에 상응한 외교전술과 대외활동방식을 구사해야 한다"며 "핵보유국 지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반공화국도발책동을 짓부셔버리기 위한 대적투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것"이라고 말했다.특히 지난 8차 당대회 및 최고인민회의 14기 기간동안 '자력갱생' 노선을 추구하고 핵보유국 지위를 굳건히 한 정책이 정당했음을 강조하며 "자체 안전 담보를 마련하는데 선차성을 부여하고 핵무력 강화노선을 일관하게 실행하면서 국가·경제 발전에 큰 힘을 돌려온 우리식 발전 전략이 매우 정확했다"고 자평했다.특히 핵 보유를 근간으로 군사, 안전, 경제, 문화 등 국내 모든 분야의 발전과 인민 생활 개선이 이뤄졌음을 강조했다. 그러면서 "더 이상 위협을 당하는 나라가 아닌 필요하다면 위협을 줄 수 있는 힘을 가지고 있다"고 말했다.한편 최고인민회의 2일차 회의에서는 '조선민주주의인민공화국 사회주의헌법'을 '조선민주주의인민공화국 헌법'으로 개칭하는 문제와 헌법의 수정보충이 이뤄졌다. 관심을 모은 '적대적 두국가' 내용이 헌법에 반영됐는지 여부는 공개되지 않았다. 이와 함께 국가경제발전 5개년 계획 이행 문제, 올해 예산과 관련한 문제 등이 다뤄졌다.