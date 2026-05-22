닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

장미 향기 물든 미사호수공원…하남 도심 속 ‘산책 명소’ 인기

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260522010006664

글자크기

닫기

하남시 박준성 기자

승인 : 2026. 05. 22. 14:13

5000㎡ 규모 정원에 5만 송이 만개 장관
야간조명 더해지며 가족·연인 발길 이어져
(사진1)5만 송이 꽃바다 일렁이는 하남 미사호수공원 장미정원의 봄날
장미꽃이 만발한 미사호수공원을 찾은 시민들이 꽃을 감상하고 있다./하남시
초여름 문턱에 들어선 5월, 경기 하남시 미사호수공원 장미정원이 형형색색 장미꽃으로 물들며 시민들의 대표 산책 명소로 떠오르고 있다.

하남시는 평일과 주말을 가리지 않고 장미정원을 찾는 가족 단위 방문객과 연인들의 발길이 이어지며 도심 속 휴식공간 역할을 톡톡히 하고 있다고 22일 밝혔다.

장미정원은 약 5000㎡ 규모로 조성됐으며, 사계장미 '골드메달'을 비롯한 26종 2만여 본의 장미가 식재돼 있다. 현재 개화가 본격화되면서 정원 곳곳에는 약 5만 송이에 이르는 장미가 만개해 화려한 경관을 연출하고 있다.

정원을 찾은 시민들은 꽃길 사이 산책로를 따라 걸으며 장미 향기를 즐기고, 곳곳에 마련된 포토존에서 기념사진을 남기며 봄 정취를 만끽하고 있다. 특히 장미꽃을 형상화한 아트월 포토존 2곳은 방문객들의 촬영 명소로 자리 잡았다.

어린이를 위한 공간도 눈길을 끈다. 하남시 캐릭터 '하남이'와 곰돌이 형태 토피어리가 설치된 구역은 아이들에게 인기 장소로 꼽힌다. 가족 단위 방문객들은 캐릭터 조형물 앞에서 사진을 찍으며 추억을 만들고 있다.

휴게시설도 방문 만족도를 높이고 있다. 정원 곳곳에 설치된 무선 충전 기능 태양광 벤치 20곳과 태양광 퍼걸러 3곳은 시민들에게 쉼터 역할을 제공하며, 그늘 아래 담소를 나누는 방문객들로 활기를 띠고 있다.

해 질 무렵부터는 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 야간 경관 조명이 켜지면 장미정원은 낮과는 다른 차분한 분위기를 자아낸다. 은은한 조명 아래 꽃길을 걷는 시민과 연인들의 발걸음이 늦은 시간까지 이어지며 도심 속 야간 산책 명소로도 주목받고 있다.

하남시 관계자는 "계절별 특색을 살린 정원 관리와 편의시설 개선을 지속해 시민 누구나 일상 속에서 자연을 가까이 누릴 수 있는 휴식공간 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
박준성 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“세월호 참사일에 사이렌 머그?” 스타벅스 탱크데이 여파 과거 이벤트도 재소환

LG 트윈스 김민수 “불법촬영 사실 아냐”…인스타 폭로글 직접 해명

‘드디어 사우디 정상’, 호날두 41세에 우승 트로피

삼성전자, 오늘부터 노조 투표 시작…갈라진 勞勞, 찬성률에 촉각

유튜버 송팀장 “제 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 AI 카피 의혹 제기

국힘 김학홍 문경시장 후보 출정식 대성황…중앙무대 거물들 ‘전폭 지원’

정부, 규제지역에 매입임대 6만6000가구 푼다…전월세 불안 대응 차원

지금 뜨는 뉴스

“오늘은 또 뭐 먹지”…회사 오래 다닌 사람들의 공감대

좋아하는 듯 아닌 듯…헷갈리는 관계라면 꼭 보세요

말귀 알아듣는 그랜저…포티투닷, ‘글레오 AI’ 기술 공개

요즘 서울에서 야경이 가장 아름다운 곳은 ‘여기’

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문