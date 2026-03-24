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李 “차량 5부제 필요”…정부, 25일부터 공공부문 의무화 추진

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박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 24. 10:49

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-2431>
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 24일 공공기관의 차량 5부제 시행 등 에너지 절약을 위한 역할을 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제11회 국무회의에서 "공공기관은 차량 5부제 등으로 솔선수범하고, 국민들께서도 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 아껴쓰기 운동에 동참해 달라"고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 중동 정세 장기화 가능성에 대비해 에너지 수요를 줄이기 위한 방안으로 차량 운행 제한 필요성을 직접 언급한 바 있다.

이 대통령은 지난 17일 국무회의에서 "에너지 절약 노력을 범사회적으로 확산해야 한다"며 "필요하면 자동차 5부제 또는 10부제 등 다각도의 에너지 수요 절감 대책을 수립해 달라"고 했다.

이에 따라 정부는 차량 운행 제한을 포함한 수요 관리 방안을 검토 중이다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 국무회의에서 "공공 부문은 승용차 5부제를 의무화한다"고 밝혔다. 다만 전기·수소차와 장애인·임산부·미취학 아동 탑승 차량은 제외된다.

김 장관은 "민간은 우선 자율 참여를 유도하되, 원유 관련 자원안보위기 경보가 '주의'에서 '경계'로 격상될 경우 의무화하는 방안을 고려 중"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 추가경정예산(추경) 편성과 관련해선 "미리 전체 규모를 정해 놓고 사업을 꿰어 맞추기보다 현장의 필요를 반영한 적정 수준으로 편성해야 한다"며 "지금은 재정을 아끼기보다 어렵고 필요한 곳에 신속하고 효과적으로 투입하는 것이 무엇보다 중요하다"고 했다.
박영훈 기자

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