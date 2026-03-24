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“신청부터 사후관리까지”…목포형 통합돌봄 체계 본격 준비

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정채웅 기자

승인 : 2026. 03. 24. 14:27

노인·장애인 대상 원스톱 서비스 구축…협의체 중심 협력 강화
1.목포시, 2026년 목포시통합지원협의체 상반기 회의 개최(노인장애인과)
목포시 통합지원협의체가 상반기 회의를 통해 통합돌봄 추진 방향을 공유하고 있다./목포시
전국 시행을 앞둔 '돌봄통합지원법'에 발맞춰 전남 목포시가 지역 맞춤형 통합돌봄 체계 구축에 속도를 내고 있다. 단순 제도 도입을 넘어 현장 적용과 지속 가능성 확보에 초점을 맞춘 점이 특징이다.

목포시는 지난 23일 시청에서 통합지원협의체 상반기 회의를 열고 지역형 모델인 '목포돌봄 365' 추진 방향과 실행 전략을 점검했다고 24일 밝혔다.

이날 회의에는 국민건강보험공단과 국민연금공단을 비롯해 의료·주거·노인·장애인·장기요양 분야 관계자와 전문가 등 27명이 참여해 협력 방안을 논의했다.

회의에서는 '목포돌봄 365'의 전체 구조와 서비스 구성, 특화사업, 향후 실행계획 등이 공유됐다. 특히 기관 간 역할 분담과 연계 체계, 현장 적용 과정에서의 보완 과제 등을 중심으로 실질적인 협업 방안이 논의됐다.

목포형 통합돌봄은 돌봄이 필요한 노인과 장애인을 대상으로, 신청 단계부터 맞춤형 서비스 제공, 이후 모니터링까지 전 과정을 연계해 지원하는 것이 특징이다. 분절된 복지 서비스를 하나로 묶어 이용자의 접근성과 효율성을 높이겠다는 구상이다.

목포시는 제도 시행에 앞서 조직과 운영 기반을 선제적으로 구축해 왔으며 지난해 7월 통합돌봄 전담팀을 신설하고 관련 법·예산·협의체 체계를 정비했으며, 실행계획 수립과 중앙정부 승인 절차도 마쳤다.

올해 들어서는 23개 동 행정복지센터와 국민건강보험공단이 함께 참여해 신청 접수와 서비스 연계를 진행하며 실제 대상자 지원 사례를 축적하는 등 현장 준비를 병행해 본사업 시행을 위한 기반을 다졌다.

전문가들은 통합돌봄 체계의 성패가 '기관 간 유기적 연계'와 '현장 대응력'에 달려 있다고 보고 있다. 단순한 서비스 확대가 아닌, 개인별 맞춤형 지원이 제대로 작동해야 정책 효과가 나타난다는 분석이다.

조석훈 목포시장 권한대행은 "돌봄통합지원법 시행은 지역 돌봄 체계를 근본적으로 바꾸는 계기가 될 것"이라며 "목포형 통합돌봄이 현장에서 안정적으로 정착할 수 있도록 준비를 마무리하겠다"고 밝혔다.

한편 목포시는 향후 운영 과정에서 나타나는 문제점을 지속적으로 보완하고, 지역 특성에 맞는 돌봄 모델을 고도화해 전국 확산 가능한 사례로 발전시킨다는 방침이다.
정채웅 기자

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