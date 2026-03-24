김석기 창원시장 예비후보 “관광 구조 전환해 머무는 도시로 바꾸겠다”

김석기 예비후보, 문화·산업·야간 관광 연결 전략 제시

김석기 0 김석기 국민의힘 창원시장 예비후보가 미래 창원시 관광에 대해 설명하고 있다./ 허균 기자

김석기 국민의힘 경남 창원시장 예비후보가 창원 관광 구조를 체류형으로 전환하겠다고 밝혔다.김 예비후보는 24일 시청 브리핑룸에서 정책브리핑을 열고 문화·관광·산업을 하나로 묶어 머무는 도시로 바꾸겠다고 강조했다.김 후보는 창원의 관광 경쟁력이 구조적으로 뒤처져 있다고 진단했다. 여수는 연간 2700만 명이 찾지만 창원은 관광객 규모조차 체계적으로 집계되지 않는다고 지적했다.그는 "창원은 자원이 부족한 도시가 아니라 연결이 안 된 도시"라며 "관광 흐름을 만들지 못해 머무르지 않는 구조가 고착됐다"고 말했다.핵심 거점으로는 마산해양신도시를 제시했다. 국제 공모로 미술관을 건립해 건축 자체가 관광 콘텐츠가 되는 상징 공간으로 만들겠다는 구상이다.창원국가산단과 연계한 산업·역사 박물관도 추진한다. 산업을 전시 중심에서 체험형으로 바꿔 관광 자원으로 활용하겠다는 계획이다.김 후보는 개별 시설이 아니라 도시 전체를 하나의 관광 동선으로 재설계해야 한다고 강조했다. 마산해양신도시 미술관과 산업박물관, 국가산단 투어를 연결한 관광 루트를 구축하겠다는 것이다.마산만 일대 수변 공간 개선 방안도 내놨다. 피어를 활용한 친수공간 조성과 야간 경관 정비, 복개 하천 복원을 통해 해양 경관을 회복하겠다고 밝혔다.체류형 관광 구조도 제시했다. 용지호수는 감성 공간으로, NC파크는 스포츠 관광 거점으로, 국화축제와 벚꽃축제는 체류형 콘텐츠로 묶겠다는 계획이다.김 후보는 취임 후 문화·관광 통합 전략을 수립하고 산업관광 전담 조직을 구성하겠다고 밝혔다. 관광 동선을 전면 재설계해 단계별 거점 개발에 나서겠다는 입장이다.김석기 후보는 "창원은 예산보다 방향이 부족했다"며 "100일 안에 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.