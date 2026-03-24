“AI 메모리 생산 확대”…SK하이닉스, 12조 규모 EUV 장비 도입

SK하이닉스는 ASML로부터 11조9497억원 규모의 EUV 스캐너를 도입하기로 결정했다고 24일 공시했다. 이는 2024년 말 기준 자산총액의 9.97% 수준이다. 장비 도입을 비롯해 설치·개조와 관련한 비용을 모두 포함한 금액이다. 회사에 따르면 내년 12월까지 순차적으로 도입이 이뤄질 예정이다.
네덜란드에 본사를 둔 ASML은 EUV 장비를 전세계에서 유일하게 생산하는 기업이다. 현재 SK하이닉스와 삼성전자, TSMC 등 굵직한 반도체 기업들을 고객사로 두고 있다. EUV 장비는 7나노 이하 미세 공정 구현에 사실상 필수로 쓰인다. 이번 SK하이닉스의 투자 역시 HBM(고대역폭메모리) 등 AI 메모리 수요 확대와 범용 D램 시장 회복에 적극 대응하기 위한 전략으로 읽힌다. 회사 측은 서버와 모바일 등 전방 산업에서의 범용 메모리 수요 증가세도 고려해 공급 안정화에 주력할 계획이다.
EUV 장비 도입을 통한 6세대(1c) 공정 전환 가속화에도 시선이 모인다. SK하이닉스는 세계 최초로 개발한 1c 공정을 차세대 HBM과 DDR5, LPDDR6 등 주요 제품군에 적용하며 사업 포트폴리오를 강화할 방침이다. SK하이닉스는 1c 공정을 적용한 DDR5 D램과 LPDDR6 제품을 개발한 바 있다.
SK하이닉스는 "EUV 기반 선단 공정 전환을 통해 AI 메모리 경쟁력을 강화하고, 범용 메모리 공급을 안정적으로 확대해 나갈 것"이라며 "급증하는 글로벌 메모리 수요에 대응해 시장 리더십을 공고히 하겠다"고 밝혔다.