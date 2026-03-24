김정은 “韓, 가장 적대적 국가 공인”… 헌법 반영 여부 비공개

북한은 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 김정은 북한 국무위원장이 23일 평양의사당에서 열린 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의에서 시정연설을 하고 있는 모습. /연합