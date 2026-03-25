정부, 중동발 ‘비상경제 대응체계’ 돌입...‘비상경제본부’ 출범

비상경제본부, 중동발 리스크 관리 실무 이행...靑은 컨트롤타워

거시경제·에너지·금융안정·민생복지·해외상황관리 등 실무대응반 설치

金총리, 국회에 추경 편성 초당적 협력도 당부

비상경제 대응체계 관련 브리핑 0 아시아투데이 박성일 기자 = 김민석 국무총리가 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사 공용브리핑룸에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다.이 자리에는 구윤철 재경부장관, 조현 외교부장관, 김정관 산업부장관, 정은경 복지부장관, 이억원 금융위원장이 동석했다.

정부가 3주 넘게 지속되고 있는 '중동전쟁'으로 인한 에너지·원자재 부족 충격에 대비하기 위해 '비상경제 대응체계'에 돌입했다. 청와대 '비상경제점검회의'를 컨트롤타워로 두고 정부는 실무 이행 기구인 '비상경제본부'를 출범시켜 중동발 리스크에 대응한다는 방침이다.김민석 국무총리는 25일 정부서울청사 브리핑에서 "중동전쟁 상황 장기화에 대비해 최악의 상황까지 포함해 범정부 차원이 전세계적 대응체계를 한층 강화할 필요가 있다"며 본부 출범 취지를 밝혔다.'비상경제본부'는 대통령 주재 '비상경제점검회의'를 뒷받침하는 범부처 원팀 대응체계로 시시각각 변하는 중동전쟁 여파에 대응한다. 청와대 비상경제점검회의에서는 중동발 리스크 대응을 위한 '큰그림'을 그리고 '비상경제본부'는 이를 실무적으로 이행한다는 방침이다. 이와 별도로 청와대는 '비상경제상황실'도 가동할 예정이다.비상경제본부는 기존 구윤철 경제부총리 주재의 '비상경제장관회의'가 국무총리 주재로 격상되며 확대·개편된 것으로 구 부총리는 부본부장으로 실무대응반을 총괄한다.비상경제본부 산하 실무대응반은 △거시경제·물가대응반(경제부총리) △에너지수급반(산업통상부 장관) △금융안정반(금융위원장) △민생복지반(보건복지부 장관) △해외상황관리반(외교부 장관) 등 5개로 구성됐다. 각 실무대응반은 각 부처 장관이 반장을 담당하고 구 부총리가 실무대응반을 총괄한다.비상경제본부 회의는 이번주 이재명 대통령 주재의 비상경제점검회의 개최 이후 다음 주부터 본격 가동된다. 회의는 주2회 개최하되 중동발 상황 변화에 따라 탄력적으로 운영된다.김민석 총리는 "매주 1회는 본부장인 총리가 직접 주재하고 나머지 1회는 부본부장인 경제부총리가 주재함으로써 급변하는 상황에 기민하게 대응하고 각 부처와 분야별 대응에 빈틈이 없도록 유기적 연계를 강화하겠다"고 밝혔다.아울러 김 총리는 국회에 중동발 리스크 대응을 위한 신속한 추경 처리를 요청하기도 했다. 김 총리는 "위기대응은 타이밍이 생명"이라며 "민생 방어와 경기 안정을 위한 추경은 선택이 아닌 필수인 만큼 추경의 신속한 처리와 집행에 초당적 협력을 당부드린다"고 밝혔다.김 총리는 이어 "중동전쟁 대응을 계기 삼아 공급망 경쟁력 강화, 자본시장 체질 개선, 에너지 구조전환 등 위기를 기회로 만들기 위한 중장기 과제들도 속도감있게 추진해 나갈 것"이라며 "국민들께서는 대중교통 이용, 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참해 주시기 바란다"고 덧붙였다.