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NC AI-신한금융, ‘디지털 트윈’으로 금융권 물리 공간 혁신

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이서연 기자

승인 : 2026. 03. 25. 10:03

디지털 트윈 기반 영업점 최적화…창구·키오스크 배치 시뮬레이션
영상 데이터 비식별화로 고객 보호…안전한 정보 처리 체계
금융 시작으로 제조·국방 등 피지컬 AI 적용 확대
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이연수 NC AI 대표, 최혁재 신한금융지주회사 AX·디지털부문장이 협약식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다./NC AI
NC AI가 신한금융그룹과 금융권 피지컬 AI 도입을 위한 업무협약을 체결했다.

24일 NC AI는신한금융그룹과 디지털 트윈 및 VLA(비전-언어-행동) 기반 기술의 금융 영역 적용을 위한 전략적 업무협약을 맺었다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 현실 세계를 이해하고 상호작용하는 월드모델 기반 혁신 기술을 오프라인 금융 현장에 구현할 방침이다. 구체적으로는 디지털 트윈과 VLA 모델 기반의 공동 과제 발굴과 영상 데이터 분석을 통한 기술적·제도적 적용 가능성 검토를 추진한다.

가장 먼저 추진되는 과제는 오프라인 영업점 환경 개선이다. 실제 현장 데이터를 분석해 고객 이용 패턴과 대기 시간 등 운영 흐름을 정밀하게 파악한다. 이를 가상 공간인 디지털 트윈에 구현해 창구나 키오스크 배치를 사전 시뮬레이션함으로써 최적의 금융 환경을 설계한다는 계획이다.

보안 체계 강화에도 힘을 쏟는다. 현장 데이터 수집 과정에서 비식별화 기술을 적용해 개인정보를 보호하면서도 실효성 있는 혁신을 이끌어낼 방침이다. 이번 협력은 연구실 단계를 넘어 변수가 많은 실제 금융 현장에 피지컬 AI를 접목했다는 점에서 의미가 크다.

NC AI는 이번 협약을 발판 삼아 월드모델 기술 고도화에 박차를 가할 예정이다. 물리 법칙을 스스로 이해하는 기술력을 바탕으로 제조와 국방 등 다양한 산업 현장으로 피지컬 AI 적용 범위를 확대한다는 전략이다.

이연수 NC AI 대표는 "피지컬 AI의 금융권 도입은 물리 공간 혁신의 시작"이라며 "이번 협약을 기점으로 금융 환경 혁신을 이끌고 글로벌 피지컬 AI 선도 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
이서연 기자

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